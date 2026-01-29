BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Europäischen Union (EU) sind im vergangenen Jahr deutlich weniger Nutzfahrzeuge zugelassen worden als ein Jahr zuvor. Der Lkw-Absatz ging um 6,2 Prozent auf 307.460 Stück zurück, wie der Branchenverband Acea am Donnerstag mitteilte. Lieferwagen verzeichneten einen Rückgang von 8,8 Prozent auf 1.447 Millionen Fahrzeuge. Wachstum gab es hingegen bei Bussen. Hier legten die Verkäufe um 7,5 Prozent auf 38.238 Fahrzeuge zu.

Bei Bussen stiegen die Zulassungen in Deutschland (plus 28 Prozent) und Polen (plus 16,6 Prozent) besonders stark, während Italien und Spanien Rückgänge verzeichneten. Bei Lkws schwächelten alle wichtigen Märkte. Dabei war Deutschland mit einem Rückgang von 12,2 Prozent besonders betroffen, gefolgt von Frankreich und Spanien. Bei Lieferwagen verzeichnete Frankreich (minus 5,6 Prozent) den stärksten Rückgang, gefolgt von Deutschland und Italien. Im Gegensatz dazu verzeichnete Spanien hier einen kräftigen Zuwachs von fast zwölf Prozent./jha/ajx/he