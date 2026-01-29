EQS-Ad-hoc: Bajaj Mobility AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG): Vorläufige ungeprüfte Kennzahlen 2025 Umsatz EUR 1.009 Mio. (-46 %)

Sanierungsgewinn von EUR 1.193 Mio.

EBITDA: EUR 874 Mio. EBIT: EUR 748 Mio.

Eigenkapital EUR 385 Mio.

Eigenkapitalquote steigt auf 24,3%

Wesentliche Reduktion der Nettoverschuldung auf EUR 798 Mio.

Mitarbeiter zum 31. Dezember 2025: 3.782

Ausblick 2026: Fokus auf das Motorrad-Kerngeschäft, Effizienzsteigerung durch Kostenreduktion, deutliche Umsatz- und Absatzsteigerung geplant Die Bajaj Mobility AG rechnet für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 mit einem Konzernumsatz von EUR 1.009 Mio., was einer Reduktion von rund 46 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf die Sanierungsphase im ersten Halbjahr 2025 zurückzuführen. An die Umsatzentwicklung schließt sich eine deutlich verbesserte Ergebnislage an. Die Ergebnisentwicklung der Bajaj Mobility AG ist maßgeblich durch die Sanierung und die eingeleitete globale Restrukturierung geprägt. Durch die erfolgreichen Abschlüsse der Sanierungsverfahren der KTM AG, KTM Components GmbH und der KTM Forschungs- & Entwicklungs GmbH entstand ein Sanierungsgewinn von EUR 1.193 Mio., der das Ergebnis wesentlich unterstützte. Das vorläufige EBITDA belief sich auf EUR 874 Mio. (Vorjahr: EUR -481 Mio.), das vorläufige EBIT auf EUR 748 Mio. (Vorjahr: EUR -1.184 Mio.). Das vorläufige Ergebnis vor Steuern (EBT) lag bei EUR 663 Mio. (Vorjahr: EUR -1.277 Mio.). Auch die Finanzlage entwickelte sich deutlich positiv. Der Free Cashflow verbesserte sich nach vorläufigen Berechnungen auf EUR -34 Mio. (Vorjahr: EUR -776 Mio.) und war in H2 sogar positiv. Die Nettoverschuldung wurde weiter reduziert und betrug zum 31.12.2025 EUR 798 Mio. (Vorjahr: EUR 1.643 Mio.). Das Eigenkapital war zum Jahresende wieder positiv und lag bei EUR 385 Mio. (Vorjahr: EUR -194 Mio.). Die Eigenkapitalquote steigt auf 24,3% (Vorjahr: -8,1%). Vorläufige Kennzahlen 2025 der Bajaj Mobility-Gruppe (konsolidiert): Kennzahlen in EUR Mio. 2024 2025 ? 2024/25 Ertragskennzahlen Umsatz 1.879 1.009 -46,3% EBITDA -481 874 N/A EBITDA Marge -25,6% 86,7% EBIT -1.184 748 N/A EBIT Marge -63,0% 74,2% Ertrags- und Kapitalflusskennzahl Ergebnis vor Steuern (EBT) -1.277 663 N/A Ergebnis des Geschäftsjahres -1.080 590 N/A Free Cash-Flow -776 -34 N/A Bilanzkennzahlen Bilanzsumme 2.396 1.586 -33,8% Eigenkapital -194 385 N/A Eigenkapitalquote -8,1% 24,3% Nettoverschuldung 1.643 798 -51,4% Sonstiges Investitionen exklusive Leasing 233 73 -68,6% Anzahl Mitarbeiter (in Headcount) 5.310 3.782 -28,8%

Im Geschäftsjahr 2026 liegt der Fokus auf der konsequenten Fortsetzung der Restrukturierung der Bajaj Mobility AG mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Oberstes Ziel ist die Rückkehr zu einem deutlich positiven Cashflow. Zu den zentralen Maßnahmen zählen die Senkung der Fixkosten, die Straffung organisatorischer Strukturen, sowie die Fokussierung des Produkt- und Projektportfolios. Der testierte Jahresfinanzbericht, der Nachhaltigkeitsbericht über das Geschäftsjahr 2025, sowie der Corporate Governance Bericht sind ab 26. März 2026 auf der Website der Gesellschaft www.bajajmobility.com unter folgenden Links abrufbar: https://www.bajajmobility.com/investor-relations/publikationen https://www. bajajmobility.com/nachhaltigkeit/publikationen Über die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) Bajaj Mobility AG ist die Holdinggesellschaft der KTM AG, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit einem starken Fokus auf Performance und Innovation vereint Bajaj Mobility die Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS unter einem Dach. Dieses leistungsstarke Markenportfolio umfasst Hochleistungs-Rennmotorräder, vielseitige Straßen- und Offroad-Bikes sowie reiseorientierte Modelle. Ergänzt wird das Angebot durch Premium-Komponenten von WP, die ein vollständiges Paket für Fahrer weltweit sicherstellen. Dank ihrer globalen Präsenz und dem Engagement für modernste Technologie setzt Bajaj Mobility kontinuierlich Maßstäbe in der internationalen Motorradindustrie.

