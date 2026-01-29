DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 29. Januar
=== *** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 4Q *** 06:00 DE/SAP SE, Jahresergebnis (07:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK) *** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, Verkehrszahlen 4Q *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Jahresergebnis *** 06:45 CH/ABB Ltd, Jahresergebnis *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 FI/Nokia Corp, Jahresergebnis 07:00 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz) 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Jahresergebnis 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 4Q *** 07:30 FR/Sanofi SA, Jahresergebnis (14:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 NL/ING Groep NV, Jahresergebnis *** 08:00 CH/Handelsbilanz Dezember *** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 2025 *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Jahresergebnis 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, vorläufiges Jahresergebnis 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1Q 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, vorläufiges Jahresergebnis *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,6% gg Vj 3. Quartal: +0,6% gg Vq/+2,8% gg Vj *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats PROGNOSE: 1,75% zuvor: 1,75% *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember Geldmenge M3 PROGNOSE: +3,0% gg Vj zuvor: +3,0% gg Vj *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Januar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 97,0 zuvor: 96,7 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -8,1 zuvor: -9,0 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -12,4 Vorabschätzung: -12,4 zuvor: -13,2 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Januar 12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 4Q *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 4Q 12:30 DE/ING Deutschland, BI-PK *** 13:00 US/Mastercard Inc, Jahresergebnis 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Jahresergebnis 14:00 US/Starbucks Corp, Investorentag *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 205.000 zuvor: 200.000 *** 14:30 US/Handelsbilanz November PROGNOSE: -42,9 Mrd USD zuvor: -29,4 Mrd USD *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +4,9% gg Vq 1. Veröff.: +4,9% gg Vq 2. Quartal: +4,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -1,9% gg Vq 1. Veröff.: -1,9% gg Vq 2. Quartal: -2,9% gg Vq 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 15:30 EU/EZB-Direktor Chipollone, Teilnahme an New Year's Forum *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie November PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm *** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q *** - DE/Kion Group AG, Pre-Close Call - DE/Bundeskanzler Merz, trifft Premierministerin von Litauen, Ruginiene ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
