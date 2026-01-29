Nach dem pandemiebedingten Boom geriet ein Wirkstoffhersteller massiv unter Druck. Nun mehren sich jedoch die Anzeichen für ein Ende der langen Durststrecke. Die Projekt-Pipeline ist gut gefüllt, wodurch sich für Anleger mit Blick auf mögliche positive Studiendaten wieder lukrative Renditechancen eröffnen.Nach dem Abflauen von Covid-19 fehlten dem Titel lange Zeit klare Impulse aus der Pipeline. Viele Projekte befanden sich noch in frühen Entwicklungsphasen, greifbare Ergebnisse ließen auf sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär