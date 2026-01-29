Der Goldpreis findet derzeit kein Halten mehr. In der Nacht zum Donnerstag hat das Edelmetall erstmals in seiner Geschichte die Marke von 5.500 Dollar überspringen können. Die neue Rekordmarke steht nun bei gut 5.588 Dollar. Auch in Euro hat der Goldpreis ein neues Hoch erklommen. Die neue Bestmarke liegt hier bei 4.663 Euro.Edelmetalle wie Gold und Silber sind in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Beim aktuellen Kurs von 5.545 Dollar bedeutet dies für Gold einen Kurszuwachs seit dem Jahresanfang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
