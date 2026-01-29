Emmi Management AG / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Luzern, 29. Januar 2026 - Die Emmi Gruppe konnte die kontinuierliche Wachstumsdynamik aus den Vorjahren fortsetzen und erzielte im Geschäftsjahr 2025 in einem herausfordernden Marktumfeld ein starkes, regional breit abgestütztes organisches Wachstum von 4.3 %. Die im August 2025 bereits angehobene Prognose von 2 % bis 3 % wurde damit übertroffen. Das gute, volumengetriebene organische Wachstum war von einem erneut starken Heimmarkt Schweiz sowie von den wichtigen Wachstumsmärkten Brasilien, Chile und Mexiko getragen. Die strategischen und innovationsstarken Nischen Ready-to-drink-Kaffee mit Emmi Caffè Latte, Premium-Desserts und Spezialitätenkäse erzielten sehr erfreuliche Wachstumsraten.
Dank des resilienten dezentralen Geschäftsmodells, Effizienzprogrammen und hoher Kostendisziplin entlang der gesamten Wertschöpfungskette konnte Emmi die negativen Auswirkungen der im Berichtsjahr 2025 belastenden Währungseffekte und der zusätzlich erhobenen US-Zölle weitgehend kompensieren und bestätigt die Prognosen für EBIT und Reingewinnmarge unverändert am unteren Ende der jeweiligen Bandbreite. An der Mittelfristprognose hält Emmi ebenfalls unverändert fest.
Gesundheit und Genuss zählen zu den prägenden globalen Konsumenten-Megatrends. Mit ihrem innovativen Milchprodukteportfolio und einem starken Dessertgeschäft ist Emmi einzigartig positioniert, um beide Trends gezielt zu bedienen.
Dank gezielter geografischer Diversifikation in dynamische Wachstumsmärkte und dem klaren Fokus mit relevanten Konzepten auf starke Nischen- und Premiumprodukte hat sich das Geschäftsmodell der Emmi Gruppe im Jahr 2025 erneut als sehr resilient erwiesen. Emmi konnte die negativen Auswirkungen der Währungseffekte und US-Zölle durch das dezentrale Geschäftsmodell, Effizienzprogramme und hohe Kostendisziplin weitgehend kompensieren. Damit zeigt sich Emmi verlässlich und bestätigt die Prognosen für EBIT (CHF 330-350 Millionen) und Reingewinnmarge (4.8 %-5.3 %), wie bereits zur Halbjahresberichterstattung 2025 kommuniziert, unverändert am unteren Ende der jeweiligen Bandbreite. An der Mittelfristprognose hält Emmi ebenso unverändert fest.
Über Emmi
Emmi ist die führende Herstellerin von hochwertigen Milchprodukten in der Schweiz. Ihre Wurzeln reichen bis 1907 zurück, als sie durch milchbäuerliche Genossenschaften in der Region Luzern gegründet wurde. Mit einer klar ausgerichteten Strategie, innovativen Produkten und über die Schweiz hinaus etablierten Markenkonzepten wie Emmi Caffè Latte oder Kaltbach Käse hat sich Emmi zu einer international tätigen, börsennotierten Unternehmensgruppe (EMMN) mit einer starken lokalen Präsenz in 15 Ländern entwickelt.
Das Geschäftsmodell von Emmi basiert traditionell auf einem sorgsamen Umgang mit Natur, Tier und Mensch. So schafft Emmi die besten Milchmomente heute und für kommende Generationen und leistet auch in ländlichen Regionen einen Beitrag zur Wertschöpfung. Seine Qualitätsprodukte vertreibt das Unternehmen in rund 60 Ländern und stellt diese an 73 eigenen Produktionsstandorten in 13 Ländern her. Mit rund 12'800 Mitarbeitenden, von denen rund 75 % ausserhalb der Schweiz tätig sind, erwirtschaftete die Emmi Gruppe 2025 einen Umsatz von CHF 4.7 Milliarden.
