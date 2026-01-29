Emittent / Herausgeber: Revolut Bank UAB / Schlagwort(e): Expansion/Sonstiges

Revolut erreicht 3 Millionen Kunden in Deutschland



29.01.2026 / 07:00 CET/CEST

Revolut erreicht 3 Millionen Kunden in Deutschland Die 3-Millionen-Marke wurde nur wenige Monate nach dem Erreichen der 2,5 Millionen Kunden im Sommer überschritten und zeigt das starke Wachstum von Revolut in Deutschland.

Das Transaktionsvolumen stieg innerhalb eines Jahres um über 67 Prozent, mehr als 57 Prozent der Ausgaben entfielen auf typische Alltagskategorien.

Revolut baut seine Position als Alltagsbank in Deutschland weiter aus, mit dem klaren Ziel, langfristig die führende Bank im Markt zu sein. Berlin, 28. Januar 2026 - Revolut, ein global führendes Finanzunternehmen, hat in Deutschland die Marke von 3 Millionen Kunden überschritten. Der Meilenstein folgt nur wenige Monate nach dem Überschreiten der 2,5-Millionen-Marke und unterstreicht die starke Wachstumsdynamik, die insbesondere über die Sommermonate im letzten Jahr im deutschen Markt zu beobachten war.



Deutschland zählt damit weiterhin zu den stärksten Wachstumsmärkten von Revolut in Europa. Parallel zur steigenden Kundenzahl nimmt auch die Nutzung im Alltag deutlich zu: Das gesamte Transaktionsvolumen stieg auf Jahressicht um mehr als 67 Prozent. Besonders aussagekräftig ist dabei ein Blick auf die Ausgabenstruktur. Denn über 57 Prozent aller Kartenzahlungen entfielen auf Shopping, Lebensmittel, Restaurants und Transport. Gerade diese Entwicklung zeigt, dass Revolut von immer mehr Menschen in Deutschland als primäre Bank für den Alltag genutzt wird.



Ein zentraler Wachstumstreiber ist das auf den deutschen Markt zugeschnittene Produktangebot von Revolut. Funktionen wie das Girokonto mit deutscher IBAN, Tagesgeld mit 2% Zinsen pro Jahr, Unterkonten (Pockets) für eine smarte Finanzverwaltung, Gemeinschaftskonten sowie Investmentlösungen für den privaten Vermögensaufbau greifen zentrale Bedürfnisse der Kunden in Deutschland auf: Sicherheit, Transparenz und die vollständige Kontrolle über die eigenen Finanzen. In Kombination mit einem modernen App-Design und fairen Konditionen etabliert sich Revolut damit zunehmend als verlässliche Alltagsbank für Millionen Menschen in Deutschland.



Wiktor Stopa, Head of Growth für Westeuropa bei Revolut, sagt: "Das wir in Deutschland so kurz nach der 2,5-Millionen-Marke bereits 3 Millionen Kunden erreichen zeigt auch, wie stark sich Revolut im Alltag der Menschen etabliert hat. Nutzer setzen Revolut zunehmend als primäre Bank ein, um damit ihre täglichen Ausgaben zu tätigen, aber auch zum Sparen und dem eigenen Vermögensaufbau. Genau hier setzen wir an und orientieren uns an den Wünschen unserer Kunden und investieren so gezielt in den deutschen Markt."



Revolut investiert in Deutschland gezielt und langfristig in Produkte, Infrastruktur und lokale Teams sowie in Markenbekanntheit und Sichtbarkeit. Mit der Partnerschaft rund um das Audi Revolut F1 Team hat Revolut zuletzt neue Meilensteine erreicht und seine Position als international führende Finanzmarke weiter gestärkt. Ergänzt wird dies durch globale Partnerschaften mit der NBA sowie eine starke Präsenz an internationalen Flughäfen, darunter München, Berlin und weitere bedeutende internationale Drehkreuze. Diese Investitionen unterstreichen den Anspruch von Revolut, im Wettbewerb voranzugehen und neue Maßstäbe zu setzen.



Auch regulatorisch wird Revolut seine europäische Verankerung im Jahr 2026 weiter vertiefen und hat angekündigt, eine französische Banklizenz zu beantragen. Ziel ist es, noch näher an die Kunden in Deutschland und Frankreich heranzurücken und die lokale Präsenz weiter zu stärken. Parallel dazu baut Revolut seine lokalen Teams weiter aus und investiert kontinuierlich in Stabilität, Service und Sicherheit.

Neben dem Privatkundengeschäft gewinnt zudem Revolut Business weiter an Bedeutung. Immer mehr kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland nutzen Revolut als effiziente Lösung für ihr Tagesgeschäft, internationale Zahlungen und die zentrale Finanzverwaltung. Mit einem klaren Bekenntnis zum deutschen Markt und einem wachsenden Angebot für Privatpersonen und Unternehmen positioniert sich Revolut langfristig als verlässlicher Finanzpartner in Deutschland.

- ENDE - Über Revolut



Revolut ist eines der führenden Fintech-Unternehmen im Vereinigten Königreich und unterstützt Menschen dabei, mehr aus ihrem Geld zu machen. Gegründet 2015 in Großbritannien, startete Revolut mit internationalen Überweisungen und Währungsumtausch. Heute nutzen weltweit mehr als 70 Millionen Kunden zahlreiche innovative Produkte von Revolut und tätigen damit über eine Milliarde Transaktionen pro Monat.

Über private und geschäftliche Konten hinweg bietet Revolut mehr Kontrolle über Finanzen und verbindet Menschen weltweit nahtlos miteinander.



Über Revolut Business



Revolut Business ist eine automatisierte Finanzplattform für Unternehmen. Sie unterstützt Start-ups, Wachstumsunternehmen und Konzerne dabei, weltweit Zahlungen zu akzeptieren und zu tätigen, Währungen zu attraktiven Konditionen zu tauschen und Ausgaben effizient zu verwalten.

Die Plattform wurde 2017 eingeführt und wird heute von Hunderttausenden Unternehmen als zentrales Finanzsystem genutzt. Weitere Informationen unter: https://www.revolut.com/business/ .



