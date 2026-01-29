NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta nach Zahlen mit einem Kursziel von 810 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Als einen der "Big Positives" hebt der Analyst Brad Erickson in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar den klar über den Erwartungen liegenden Ausblick auf das erste Geschäftsquartal vor. Eine überzeugende Liste von KI-Projekten treibe das Wachstum des Internetkonzerns an. Die massiv erhöhte Investitionsplanung sorge für entsprechende Flexibilität. Als dünne Haare in der Suppe nennt Erickson die vermutliche Umsatzdelle nach dem ersten Quartal sowie einen wohl stärkeren Margendruck./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 23:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 23:34 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US30303M1027
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 23:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 23:34 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US30303M1027
© 2026 dpa-AFX-Analyser