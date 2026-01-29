© Foto: Jens Büttner/dpa/dpa-tmnMeta übertrifft die Erwartungen mit starkem Umsatzwachstum und einer optimistischen Prognose für 2026. Trotz hoher Verluste in der VR-Sparte bleibt das Unternehmen zuversichtlich und setzt auf Künstliche Intelligenz. Meta (ehemals Facebook) hat im vierten Quartal 2025 starke Ergebnisse erzielt, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen haben. Das Unternehmen profitierte dabei vor allem von einer robusten Nachfrage im Werbegeschäft sowie einem optimistischen Ausblick für das kommende Jahr. In der nachbörslichen Handelssession stieg die Aktie zeitweise um bis zu 10 Prozent. Mit 8,88 US-Dollar lag der Gewinn pro Aktie im vierten Quartal über den Analystenschätzungen von 8,23 …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE