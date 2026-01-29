EQS-News: secunet Security Networks AG
secunet Security Networks gibt vorläufige Ergebnisse für 2025 bekannt - oberes Ende der Prognose erreicht
Essen, 29. Januar 2026. Die secunet Security Networks AG (SDAX, ISIN DE0007276503), Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen und IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland, hat heute vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht. Danach stieg der Konzernumsatz um 13 % auf 458,8 Mio. Euro (2024: 406,4 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich überproportional um 22 % auf 51,7 Mio. Euro (2024: 42,5 Mio. Euro), während das EBITDA mit 74,9 Mio. Euro 24 % über dem Vorjahr lag (2024: 60,3 Mio. Euro)
Hohes Umsatzwachstum in beiden Segmenten - Defence zieht deutlich an
Ebenfalls erfreulich entwickelte sich das Geschäft mit Industriekunden und im Gesundheitssektor. Hier stieg der Umsatz im entsprechenden Segment Business Sector um 27 % auf 46,6 Mio. Euro (2024: 36,7 Mio. Euro).
Positive Entwicklung des operativen Ergebnisses - Margen verbessert
Gute Entwicklung des Auftragseingangs - Q4 2025 mit Rekordwert
"Dank einer sehr starken Entwicklung im vierten Quartal konnten wir das Jahr am oberen Ende unserer Prognose abschließen. Das ist ein toller Erfolg", so Marc-Julian Siewert, CEO der secunet Security Networks AG. "Für dieses Jahr sind wir weiter optimistisch und erwarten einen Anstieg sowohl beim Konzernumsatz wie auch bei unserem Ergebnis."
Jahresausblick 2026
Entsprechend geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 von einem Anstieg des Konzernumsatzes auf 460 - 500 Mio. Euro aus. Für das Ergebnis wird eine ähnlich positive Entwicklung erwartet, so dass ein EBIT zum Jahresende von 53 - 58 Mio. Euro angenommen wird, während das EBITDA auf einen Wert zwischen 76 und 84 Mio. Euro steigen soll.
Der vollständige Geschäftsbericht für das Jahr 2025 erscheint am 30. März 2026.
secunet - Schutz für digitale Infrastrukturen
secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt - wie z. B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.
Über 1000 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.
secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.
Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com.
