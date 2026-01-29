© Foto: Mark Lennihan - APMicrosoft hat seine Quartalszahlen veröffentlicht und die Aktie fällt, da hohe KI-Investitionen auf ein schwächeres Cloud-Wachstum treffen.Die Aktie von Microsoft ist nach der Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres deutlich unter Druck geraten. Zwar übertraf der weltgrößte Softwarekonzern sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten. Doch ein langsameres Wachstum im Cloud-Geschäft bei gleichzeitig explodierenden Investitionsausgaben schürte Sorgen an der Wall Street, dass sich die milliardenschweren Investitionen in Künstliche Intelligenz langsamer auszahlen könnten als erhofft. Im nachbörslichen Handel fiel die Microsoft-Aktie …Den vollständigen Artikel lesen
