Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 29
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|28/01/2026
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|280051.38
|6.3642
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|28/01/2026
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|130839650.00
|849813524.70
|6.4951
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|28/01/2026
|3DGD
|IE00042EX8S2
|63300.00
|321157.07
|5.0736
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|28/01/2026
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|83599.00
|434155.88
|5.1933
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|28/01/2026
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|21655100.07
|6.0153
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|28/01/2026
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|13887.00
|87450.83
|6.2973
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|28/01/2026
|3DUS
|IE000XERHYF0
|23925384.00
|149851405.74
|6.2633
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|28/01/2026
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|1011989.12
|5.5365
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|28/01/2026
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|39760000.00
|309369866.75
|7.7809
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|28/01/2026
|REMD
|IE00063T9YS5
|74100.00
|384230.41
|5.1853
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|28/01/2026
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|32894809.84
|5.9592
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|28/01/2026
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52250000.00
|267829231.69
|5.1259
|Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF
|28/01/2026
|RHYE
|IE0000LTAD82
|2000000.00
|11061043.13
|5.5305
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|28/01/2026
|RHYH
|IE000SI9E3I8
|0.00
|0.00
|5
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|28/01/2026
|RHYG
|IE000LW5CCQ4
|2000000.00
|10863494.04
|5.4317
|Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF
|28/01/2026
|3DCE
|IE000PUAKZP8
|4000000.00
|20157853.36
|5.0395
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|28/01/2026
|3DCH
|IE000A537EY2
|0.00
|0.00
|5
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|28/01/2026
|3DCG
|IE000JJMOWY0
|4000000.00
|20147740.61
|5.0369
