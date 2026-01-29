VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 29
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-01-28
|NL0009272749
|3888777.000
|388031368.27
|99.7824
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-01-28
|NL0009272772
|513000.000
|38338402.63
|74.7337
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-01-28
|NL0009272780
|360000.000
|31433935.27
|87.3165
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-01-28
|NL0009690239
|8210404.000
|307868563.74
|37.4974
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-01-28
|NL0009690247
|2208390.000
|38087433.23
|17.2467
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-01-28
|NL0009690254
|2426537.000
|30204367.42
|12.4475
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-01-28
|NL0010273801
|2681000.000
|51501000.87
|19.2096
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-28
|NL0010731816
|888000.000
|80840323.88
|91.0364
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-01-28
|NL0011683594
|111250000.000
|5426601446.28
|48.7784
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-28
|NL0010408704
|31803010.000
|1209970738.68
|38.0458
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-01-28
|NL0009272764
|318000.000
|20334989.42
|63.9465
