Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 29
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EAG
|Date:
|28/1/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.17
|Shrs:
|108,894,785.00
|Tckr:
|FSMP
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EIU
|Date:
|28/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.32
|Shrs:
|19,587,058.00
|Tckr:
|FSMF
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EAG
|Date:
|28/1/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.16
|Shrs:
|58,351,060.00
|Tckr:
|FEMP
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EIU
|Date:
|28/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.15
|Shrs:
|2,818,070.00
|Tckr:
|FSEM
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|EAH
|Date:
|28/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.93
|Shrs:
|15,451,066.00
|Tckr:
|FSCE
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|UIH
|Date:
|28/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.47
|Shrs:
|975,619.00
|Tckr:
|FSMU
|Fund:
|FIL ESG USD EM BOND ETF
|EHI
|Date:
|28/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.98
|Shrs:
|5,817,879.00
|Tckr:
|FESE GY
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|28/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.00
|Shrs:
|9,594,681.00
|Tckr:
