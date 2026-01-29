EQS-News: Roma Intelligence & Administration Agency (RIAA) / Schlagwort(e): ESG

DEN HAAG, Niederlande, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Am Mittwoch, dem 21. Januar 2026, wurde die Botschaft der Vereinigten Roma-Stämme durch notarielle Urkunde mit Sitz in Den Haag offiziell gegründet. Die Botschaft dient als Plattform für kulturelle, soziale, wirtschaftliche und humanitäre Zusammenarbeit innerhalb bestehender rechtlicher Rahmenbedingungen. Vier Monate nach der Proklamation von Haarlem haben Vertreter der Roma einen weiteren Schritt zur Entwicklung des souveränen, nicht-territorialen Roma-Staates unternommen. Während des ersten offiziellen Treffens wurde die Proklamation von Den Haag unterzeichnet. Die Botschaft ist als Stiftung organisiert und konzentriert sich auf die Förderung des gegenseitigen Verständnisses, die Bekämpfung von Stereotypen und die Bewahrung der Identität der Roma als immaterielles Kulturerbe. Das Treffen fand in der Residenz De Rode Olifant in Den Haag statt, wo sich Vorstandsmitglieder und geladene Gäste versammelten. "Für uns handelt es sich um einen symbolischen Staat, der stets innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen der Länder, in denen wir leben, agiert", sagt Initiator und Schatzmeister Aleksandar Gavrilovic. Die Botschaft verfolgt keine politischen oder territorialen Ansprüche; ihr Schwerpunkt liegt auf Dialog und Verbindung. "Dazu gehören Bildung, Kultur, Schutz des kulturellen Erbes und eine korrekte Darstellung." Diese Grundsätze sind in der Erklärung von Den Haag festgelegt, die die Rolle und Positionierung der Roma-Botschaft näher definiert. Dieses Bekenntnis zu einer positiven Darstellung wird von Esmeralda Hrustic verkörpert, die eine neue Generation repräsentiert. Als junge Roma-Frau und Notariatsanwärterin wurde sie von der Roma-Gemeinschaft zur Vorsitzenden der Botschaft gewählt. "Für mich ist es wichtig zu zeigen, dass Frauen und junge Menschen diese Rolle übernehmen können und wollen. Mit dieser Botschaft machen wir gemeinsam einen Schritt, der bisher noch nicht gemacht wurde. Ich bin stolz darauf, dazu beitragen zu können." Von Den Haag aus wird daran gearbeitet, Initiativen in anderen Ländern sorgfältig zu entwickeln und miteinander zu verknüpfen, wobei die Niederlande als stabile Basis für die internationale Koordination und Zusammenarbeit dienen. Gavrilovic fügt hinzu: "Die Tatsache, dass dies hier möglich ist, sagt etwas über die Niederlande aus; wir fühlen uns dabei unterstützt, dies entwickeln zu können." Sekretär Orhan Galjus schließt sich der positiven Stimmung an: "Ich bin wirklich froh, dass bei diesem Treffen auch verschiedene niederländische Unternehmer und Unterstützer anwesend sind, die Vertrauen in unsere Roma-Initiative haben. Dies ist wirklich ein historischer Moment, in dem wir auf eine andere Art und Weise in die Welt hinausgehen." Die Bedeutung einer Roma-Botschaft wird auch von externen Partnern unterstrichen. Adriaan Kamphorst von Royal Joh. Enschedé - bekannt für die Herstellung von Hochsicherheitsdruckerzeugnissen wie Wertdokumenten und Banknoten und für seinen Ruf als integres und zuverlässiges Unternehmen - betonte die Bedeutung einer erkennbaren und offiziellen Anlaufstelle für Regierungen. "Wir hoffen aufrichtig, dass dies ein großer Erfolg für alle Roma-Stämme wird und dass sie die Anerkennung erhalten, die sie verdienen", erklärte Kamphorst. Der kommende Zeitraum steht im Zeichen des Aufbaus diplomatischer Beziehungen der Roma-Botschaft, der weiteren Stärkung von Partnerschaften innerhalb des Roma-Ökosystems sowie der sorgfältigen Entwicklung hin zur Einführung einer digitalen und physischen Roma-Zugehörigkeit. Durch diese Roma-Zugehörigkeit erhalten Einzelpersonen die Möglichkeit, ihre kulturelle Verbundenheit und ihr kulturelles Erbe sichtbar und administrativ zu bestätigen. In einem anschließenden Proof of Concept liegt der Fokus auf der Unterstützung staatenloser Personen sowie von Individuen, deren Status innerhalb nationaler Verwaltungssysteme in Ländern, in denen Roma als Diaspora leben, vollständig und korrekt festgehalten werden soll. Erster diplomatischer Schritt - Oktober 2025 "Roma proklamieren souveränen, nicht-territorialen Roma-Staat"

