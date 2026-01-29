© Foto: picture alliance / Daniel Kubirski | Daniel KubirskiDie Deutsche Bank liefert für 2025 das beste Ergebnis seit fast zwei Jahrzehnten ab. Nun soll die Dividende um fast 50 Prozent erhöht werden.Christian Sewing hat Wort gehalten. Nach Jahren der Skepsis seitens der Analysten hat die Deutsche Bank das Geschäftsjahr 2025 mit einem Paukenschlag abgeschlossen: Ein Nettogewinn von 6,12 Milliarden Euro markiert das profitabelste Jahr seit 2007. Damit hat das Institut seinen Gewinn gegenüber dem Vorjahr (2,7 Milliarden Euro) mehr als verdoppelt und die Markterwartungen deutlich übertroffen. Zum sechsten Mal in Folge schreibt die Bank schwarze Zahlen und erreicht damit ein entscheidendes Etappenziel. Die Rendite auf das materielle Kernkapital stieg …Den vollständigen Artikel lesen
