WIESBADEN (ots) -- Rund 83,5 Millionen Menschen in Deutschland zum Jahresende 2025- Zahl der Sterbefälle übersteigt Zahl der Geburten deutlich: Geburtendefizit im vierten Jahr in Folge größer als 300 000 Personen- Nettozuwanderung sinkt 2025 gegenüber 2024 um mindestens 40 % und gleicht damit Geburtendefizit erstmals seit 2020 nicht ausZum Jahresende 2025 lebten rund 83,5 Millionen Menschen in Deutschland. Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) war die Bevölkerung damit um etwa 100 000 Personen kleiner als am Jahresende 2024 (83,6 Millionen Personen). Zuletzt hatte es in den Jahren 2003 bis 2010 sowie im ersten Corona-Pandemiejahr 2020 Bevölkerungsrückgänge gegeben. Zwischen 2011 und 2024 war die Bevölkerung mit Ausnahme von 2020 jedes Jahr gewachsen.Wie in allen Jahren seit der deutschen Vereinigung 1990 überstieg auch im Jahr 2025 die Zahl der Gestorbenen die Zahl der Geborenen. Im Unterschied zu den Vorjahren nahm allerdings die Differenz zwischen den Geburten und Sterbefällen (Geburtendefizit) zu, während der Saldo aus Zu- und Fortzügen (Nettozuwanderung) deutlich abnahm. Die Lücke zwischen den Geburten und Sterbefällen konnte erstmals seit 2020 durch die Wanderungsgewinne nicht geschlossen werden, sodass die Bevölkerungszahl sank.Rückläufige Geburten und stabile Sterblichkeit - weiterhin hohes GeburtendefizitDie Zahl der Geburten nahm im Jahr 2025 weiter ab. Ausgehend von den bereits vorliegenden Meldungen der Standesämter ist für 2025 mit 640 000 bis 660 000 Geborenen zu rechnen (2024: 677 117). Die Zahl der Gestorbenen betrug gut 1,00 Million (2024: 1,01 Millionen). Daraus ergibt sich für 2025 ein Geburtendefizit von 340 000 bis 360 000 Personen. Das Geburtendefizit übersteigt bereits seit 2022 die Marke von 300 000 Personen. Im Jahr 2024 hatte es 330 641 betragen. In den 2010er-Jahren war es dagegen mit durchschnittlich 171 423 Personen deutlich niedriger.Nettozuwanderung mindestens 40 % niedriger als im VorjahrIn den ersten zehn Monaten des Jahres 2025 gab es 220 000 mehr Zuzüge nach Deutschland als Fortzüge ins Ausland. Damit war der Saldo deutlich geringer als im Vorjahreszeitraum (Januar bis Oktober 2024: 391 500 mehr Zu- als Fortzüge). Für das Gesamtjahr 2025 wird die Nettozuwanderung nach den bisher vorliegenden Daten auf 220 000 bis 260 000 Personen geschätzt. Damit war sie um mindestens 40 % geringer als im Jahr 2024 (430 183 Personen). Auf einem ähnlich niedrigen Niveau wie im Jahr 2025 hatte die Nettozuwanderung zuletzt im Corona-Pandemiejahr 2020 (220 251 Personen) gelegen. Im Durchschnitt der Jahre 1990 bis 2024 war der jährliche Wanderungssaldo mit 356 000 Personen deutlich höher.Methodische Hinweise:Die Schätzung des Bevölkerungsstands zum Jahresende 2025 erfolgte anhand der bereits verfügbaren monatlichen Angaben zu Geburten sowie zu Zu- und Fortzügen bis einschließlich Oktober 2025. Die noch fehlenden Werte für November und Dezember zu Geburten und Wanderungen beruhen auf einer Schätzung. Den vorläufigen Ergebnissen zu Sterbefällen liegt die aktuelle Auswertung mit Stand vom 27. Januar 2026 zugrunde. Die Ergebnisse bilden daher einen vorläufigen Stand der Bevölkerungsentwicklung im Jahr 2025 ab. Die endgültigen Ergebnisse werden im Juni beziehungsweise Juli 2026 veröffentlicht.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse zu Geburten, Sterbefällen sowie zur Zu- und Abwanderung bietet der Themenbereich "Bevölkerung".Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Natürliche Bevölkerungsbewegungen, demografische Analysen, VorausberechnungenTelefon: +49 611 75 4866www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6206158