WIESBADEN (ots) -- Mit 207,2 Millionen Fluggästen blieb die Passagierzahl an den deutschen Hauptverkehrsflughäfen um 8,6 % niedriger als im Rekordjahr 2019- Innerdeutscher Luftverkehr nahezu unverändert und im Vergleich zu 2019 auf deutlich niedrigerem Niveau (-48,4 %) als der Auslandsverkehr (-4,1 %)- Luftfrachtaufkommen im Vorjahresvergleich um 1,7 % gestiegen und damit um 1,4 % über dem Rekordniveau des Jahres 2019Im Jahr 2025 haben die deutschen Hauptverkehrsflughäfen rund 207,2 Millionen Fluggäste gezählt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, sind damit 3,9 % mehr Passagierinnen und Passagiere von den Flughäfen gestartet oder dort gelandet als im Jahr 2024. Gegenüber dem Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019, als die Flughäfen mit 226,7 Millionen Fluggästen ein Allzeithoch verzeichnet hatten, lag das Passagieraufkommen im Jahr 2025 um 8,6 % niedriger. Dabei wurden weiterhin deutlich weniger Inlandsflüge unternommen als vor der Corona-Pandemie, während sich der Auslandsverkehr dem Vor-Corona-Niveau weiter annäherte.Fluggastzahl auf Inlandsflügen gegenüber 2019 fast halbiertWährend der Flugverkehr mit dem Ausland im Jahr 2025 um 4,1 % gegenüber dem Vorjahr auf 195,3 Millionen Fluggäste zulegte, blieb die Fluggastzahl auf Inlandsflügen nahezu unverändert bei 11,9 Millionen (+0,3 %). Damit verfestigt sich die Entwicklung, die seit dem coronabedingten Einbruch der Fluggastzahlen im Jahr 2020 zu beobachten ist. Seither nimmt der Auslandsverkehr insgesamt stärker zu als der innerdeutsche Verkehr. Der Auslandsverkehr stieg bereits im Jahr 2021 wieder an und näherte sich seither stark dem Vor-Corona-Niveau, wohingegen der innerdeutsche Verkehr 2021 zunächst weiter zurückging und sich auch danach deutlich schwächer entwickelte als der Auslandverkehr. So war die Zahl der Fluggäste auf Inlandsflügen im Jahr 2025 noch immer um fast die Hälfte (-48,4 %) niedriger als im Jahr 2019. Die Zahl der Fluggäste auf Auslandsflügen lag dagegen nur 4,1 % unter dem Vor-Corona-Niveau.Luftfrachtaufkommen leicht über dem VorkrisenniveauAnders als im Passagierverkehr hat das Luftfrachtaufkommen im Jahr 2025 das Vor-Corona-Niveau leicht überschritten: Mit 4,75 Millionen Tonnen wurde im Jahr 2025 an den deutschen Hauptverkehrsflughäfen 1,7 % mehr Fracht transportiert als im Jahr 2024 (4,67 Millionen Tonnen). Im Vergleich zum Jahr 2019 (4,68 Millionen Tonnen) war das Luftfrachtaufkommen damit um 1,4 % höher.Methodische Hinweise:Bei den betrachteten Fluggastzahlen werden im Auslandsverkehr ein- und aussteigende Fluggäste betrachtet. Im Inlandsverkehr werden ausschließlich abfliegende Fluggäste berücksichtigt, um Doppelzählungen zu vermeiden. Der Transitverkehr ist nicht enthalten. Nach dem gleichen Prinzip sind auch die Daten des Fracht- und Postverkehrs aufbereitet.Die Statistik erfasst den Luftverkehr an den Hauptverkehrsflughäfen mit mehr als 150 000 Fluggästen im Vorjahr, das waren im Jahr 2025 deutschlandweit 22 Flughäfen. Die Daten sind nicht um Kalendereffekte bereinigt.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse bieten die Datenbank Genesis-Online (Tabellen 46421) sowie die Themenseite "Transport und Verkehr" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.