Mainz (ots) -Der Start der 25. Olympischen Winterspiele rückt näher: Vom 6. bis zum 22. Februar 2026 geht es in Mailand und Cortina d'Ampezzo auf Medaillenjagd - live zu sehen im ZDF sowie jederzeit auf sportstudio.de, in der ZDF-App und auf ZDFheute.de. Im Wechsel mit der ARD überträgt "sportstudio live" im ZDF rund 100 Stunden Winter-Olympia im TV und zudem in bis zu sieben parallelen Livestreams rund 700 Stunden auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal. Und schon vor der Eröffnungsfeier steht Olympia auf dem ZDF-Programm: am Mittwoch, 4. Februar 2026, ab 19.05 Uhr mit Curling im Livestream und am Donnerstag, 5. Februar 2026, ab 12.00 Uhr im ZDF mit dem Eröffnungsspiel im Eishockey der Frauen.ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Unseren Zuschauerinnen und Zuschauer können wir versprechen: Bei uns verpassen sie nichts: Ob live oder on demand, ob im TV oder online - auf allen Ausspielwegen lässt sich der Saisonhöhepunkt im Wintersport erleben: Im ZDF, im ZDF-Streaming-Portal und auf ZDFheute bieten wir unseren Nutzerinnen und Nutzern ein wahrlich olympisches Programm."ZDF-Olympia-Studio in Mainz und ZDF-Teams an den WettkampfstättenAn den acht Olympia-Wettkampftagen im ZDF ist "sportstudio live" von morgens bis in den späten Abend auf Sendung. Im ZDF-Olympia-Studio in Mainz führen Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Moderator Jochen Breyer durch die Live-Übertragungen aus Norditalien. Die Olympischen Winterspiele 2026 werden an insgesamt 13 Wettkampfstätten ausgetragen. Die ZDF-Teams samt der ZDF-Wintersport-Expertinnen und -Experten sind unter anderem beim Biathlon in Antholz, beim Ski alpin in Bormio und Cortina d'Ampezzo, beim Skispringen und der Nordischen Kombination in Predazzo, beim Bob und Rodeln in Cortina d'Ampezzo, beim Eishockey in Mailand sowie beim Snowboard in Livigno. Im Deutschen Haus, das im Golfclub von Cortina d'Ampezzo eingerichtet wird, treffen sie Sportlerinnen und Sportler, Betreuerinnen und Betreuer zum Interview.Olympische Programmelemente und Olympia-Schlussfeier im ZDFDer Live-Sport steht im Mittelpunkt des Olympia-Programms im ZDF. Ergänzt wird dieser durch Rubriken wie "Erklärstücke aus erster Hand", in denen Athletinnen und Athleten ihre Disziplinen und Sportgeräte vorstellen. Hinzu kommen besondere Porträts ausgewählter Sportlerinnen und Sportler in der Olympia-Rubrik "1 Tag - 100 Gedanken". Das Olympia-Wetter und die Auswirkungen der klimatischen Veränderungen auf den Wintersport nimmt im Rahmen der Olympia-Sendetage zudem ZDF-Wettermoderator Özden Terli in den Blick. Und wenn nach 16 Olympia-Wettkampftagen die 245 Goldmedaillen in 16 Sportarten vergeben sind, können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den feierlichen Abschluss im ZDF freuen: Am Sonntag, 22. Februar 2026, 20.15 Uhr, überträgt "sportstudio live: Olympia" die Schlussfeier aus der antiken Arena von Verona, kommentiert von Stefan Bier.Olympischer Rundumblick im ZDF-Streaming-Portal und auf ZDFheuteDen olympischen Rundumblick bietet an jedem Olympia-Tag das ZDF-Streaming-Portal, in dem zum ersten Mal der Multistream-Player zum Einsatz kommt. Der sorgt angesichts von bis zu sieben parallelen Livestreams für eine übersichtliche und funktionale User-Führung mit dem Feature "Bild im Bild": Der Wechsel zwischen den Livestreams wird damit noch leichter und das umfassende Online-Angebot übersichtlicher.