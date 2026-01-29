Aus aktuellem Anlass: Was wurde aus der Partei, die einmal als ökologisches Gewissen der Nation startete? Die zuletzt in Brüssel den Preis als Klassenbeste in "alles falsch machen, und zwar so richtig" abgeräumt hat? Ein paar Gedanken.Karlsruhe. Der 13. Januar 1980. Eine neue Partei gründet sich: "Die Grünen". Entstanden aus der Umweltbewegung. Unseren Kindern eine bessere Welt hinterlassen? Ein ehrenwerter Gedanke! Niemand kann das anfechten. Ein paar Jahre später der erste Landesminister: Joschka ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär