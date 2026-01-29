Ostafrika entwickelt sich zu einer der weltweit dynamischsten Regionen für Solarenergie und Batteriespeicher. Vom 3. bis 4. Februar 2026 findet die Intersolar Africa im Sarit Expo Centre in Nairobi statt und wird damit vom erfolgreichen Intersolar Summit Africa 2025 zu einer umfassenden internationalen Messe und Konferenz ausgebaut.

Der Energiemarkt Ostafrikas und die damit verbundenen Chancen

Das rasante Bevölkerungswachstum, die Industrialisierung und der steigende Strombedarf stellen eine Herausforderung für die Stromversorgungssysteme in Ostafrika dar. Begrenzte Erzeugungskapazitäten, Netzinstabilität und hohe Stromkosten beeinträchtigen das Wirtschaftswachstum. Solarphotovoltaik in Kombination mit Energiespeicherung hat sich als die kostengünstigste und skalierbarste Lösung herausgestellt, um die Kapazität zu erweitern, die Versorgung zu stabilisieren und die langfristige Energiesicherheit für Unternehmen und Gemeinden zu stärken.

Kenia verfügt bereits über einen ausgereiften Markt für gewerbliche und industrielle Solaranlagen, die in den Bereichen Fertigung, Logistik, Gastgewerbe, Einzelhandel und landwirtschaftliche Verarbeitung eingesetzt werden und häufig mit Batterien für die Notstromversorgung und das Spitzenlastmanagement kombiniert werden. Uganda, Tansania und Ruanda bieten attraktive Importbedingungen und Marktpotenzial, obwohl Finanzierungs-, Regulierungs- und Währungsrisiken weiterhin wesentliche Herausforderungen darstellen. Laut Cynthia Angweya-Muhati, CEO der Kenya Renewable Energy Association (KEREA), wird der kenianische Solarmarkt in den Jahren 2026-2027 von C&I-Systemen, produktiven Anwendungen, Energiespeicherung und Lösungen für die Kreislaufwirtschaft angetrieben werden, unterstützt durch politische Reformen und Innovationen des privaten Sektors.

Eine Plattform für globales Engagement

"Die Intersolar Africa reagiert auf einen der am schnellsten wachsenden Solarmärkte weltweit", erklärte Dr. Florian Wessendorf, Geschäftsführer der Solar Promotion International GmbH. "Durch die Ausrichtung der Intersolar in Nairobi verbinden wir globales Fachwissen mit lokalen Märkten und fördern Investitionen sowie die Projektentwicklung." David Wedepohl, Geschäftsführer Internationale Angelegenheiten beim Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar), ergänzt, dass Ostafrika zu einer äußerst attraktiven Zielregion für Solar-, Speicher- und netzunabhängige Lösungen geworden ist. Er betont, dass Nairobi Projektentwickler, Investoren, Hersteller und politische Entscheidungsträger in genau der richtigen Mischung zusammenbringt, um Ideen in finanzierbare Projekte umzusetzen.

Hochkarätige Referenten und Konferenzprogramm

Auf der Intersolar Africa 2026 werden hochrangige Referenten die drängendsten Fragen der ostafrikanischen Solarmärkte behandeln. Daniel Kiptoo, Director General der Energie- und Erdölregulierungsbehörde (EPRA, Kenia), wird über regulatorische Rahmenbedingungen und Marktentwicklung sprechen. Yemissirach Sisay Tebeje, General Manager der Ethiopian Solar Energy Development Association (ESEDA), wird Einblicke in die Skalierung der Solarenergie in Ostafrika geben. Weitere Referenten aus Versorgungsunternehmen, Regierungsbehörden und Finanzinstituten werden sich auf Risikominderung, Bankfähigkeit und die Rolle von Privatkapital beim Ausbau erneuerbarer Energien konzentrieren. Das Konferenzprogramm befasst sich mit den neuesten Trends in den Bereichen Solarenergie und Speicherung in ganz Afrika, der regionalen Marktentwicklung und Projektpipelines in Süd-, West- und Ostafrika, regulatorischen und Investitionsmöglichkeiten für internationale Akteure, Agrivoltaik, kontinuierlichen 24-Stunden-Solarlösungen, Best Practices für die Optimierung von Batteriespeichern, Wachstumsfaktoren für E-Mobilität und innovativen Geschäftsmodellen, einschließlich Start-up-Pitches.

Expansion und Wachstum im Solarbereich vorantreiben

Die Intersolar Africa wird rund 100 Aussteller und Partnerorganisationen aus 15 Ländern begrüßen, die die neuesten Technologien und Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Solar- und Speicherbranche präsentieren werden. Angesichts der starken regionalen Nachfrage, sinkender Technologiekosten und wachsender internationaler Engagements wird die Intersolar Africa 2026 eine leistungsstarke Plattform bieten, um globales Fachwissen mit lokalen Märkten zu verbinden, Investitionen zu beschleunigen und die nächste Phase des Wachstums im Bereich Solarenergie und Energiespeicherung in Ostafrika voranzutreiben.

