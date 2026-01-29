Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 29
[29.01.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.01.26
|LU2941599081
|29,895,716.00
|EUR
|0
|308,475,690.10
|10.3184
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.01.26
|LU2941599248
|1,926,646.00
|USD
|0
|20,218,331.78
|10.4941
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.01.26
|LU2941599834
|959,532.00
|GBP
|0
|9,811,926.50
|10.2257
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.01.26
|LU2994520851
|15,342,458.00
|USD
|0
|160,530,249.30
|10.4631
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.01.26
|LU2994520935
|1,398,578.00
|USD
|0
|14,159,068.06
|10.1239
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.01.26
|LU2994521073
|90,000.00
|USD
|0
|925,426.31
|10.2825
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.01.26
|LU2994521669
|32,476.00
|GBP
|0
|326,603.74
|10.0568
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.01.26
|LU2941599164
|137,824.00
|EUR
|0
|1,386,153.28
|10.0574
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.01.26
|LU2941599594
|20,000.00
|CHF
|0
|200,754.67
|10.0377
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.01.26
|LU3218628298
|2,300.00
|MXN
|0
|466,773.49
|202.945
© 2026 PR Newswire