NFON forciert Partnergeschäft für KI- und Solution-orientiertes Wachstum
München, 29. Januar 2026 - Die NFON AG, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen, erreicht einen weiteren Meilenstein in der Umsetzung ihres Strategieprogramms NFON Next 2027. Mit dem Launch des modularen Lizenzmodells und Partnerprogramms NEXUS konkretisiert NFON die im Geschäftsjahr 2025 eingeleiteten Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Produktportfolios, zur Vereinfachung des kommerziellen Set-ups und zur Stärkung des Partner-Enablements. NEXUS CONNECT 2026 bildet den zentralen Rahmen, um diese Neuerungen mit einer starken Partnerlandschaft - vertreten durch über 250 teilnehmende Partner - operativ zu aktivieren und in die Umsetzung zu bringen.
Ergänzt wird das Angebot durch Integrationslösungen, die die Anbindung an bestehende IT- und Prozesslandschaften ermöglichen und den portfolioweiten Einsatz KI-gestützter Funktionen in kundenspezifischen Ökosystemen unterstützen.
NFON ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) verfügt über neun Niederlassungen und arbeitet mit über 3.000 Partnern zusammen. Täglich unterstützt NFON rund 55.000 Unternehmenskunden in Europa mit intuitiven Kommunikationslösungen, die ihre Geschäftstätigkeit effizienter und flexibler gestalten. Als lizenziertes Telekommunikationsunternehmen ist NFON in 15 europäischen Ländern aktiv.
