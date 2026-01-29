FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Bank und ihrer Fondstochter DWS haben am Donnerstag vorbörslich von guten Zahlen und positiven Aussichten profitiert.

Die Papiere des größten deutschen Kreditinstituts stiegen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag um 0,9 Prozent auf 33,17 Euro zu. Am Mittwoch waren sie wegen Ermittlungen gegen Verantwortliche und Mitarbeiter der Bank wegen des Verdachts der Geldwäsche um rund 2 Prozent gefallen. Die DWS-Anteilsscheine verteuerten sich am Donnerstag auf Tradegate um 6,3 Prozent auf 60,95 Euro und damit auf ein Rekordniveau.

Die Deutsche Bank verzeichnete 2025 ein Vorsteuerergebnis von 9,7 Milliarden Euro auf Rekordniveau. Damit erreichte das Geldhaus nicht nur sein Renditeziel, sondern übertraf auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Die Anteilseigner können sich nun auf eine Dividende von einem Euro freuen, rund anderthalbmal so viel wie im Vorjahr. Zudem stellte das Institut weitere Aktienrückkäufe in Aussicht.

Auch die DWS übertraf 2025 ihre Ziele und legte die Latte für die kommenden Jahre jetzt höher. Zudem sollen die Aktionäre im Jahr 2027 eine Sonderdividende erhalten./edh/zb

DE0005140008, DE000DWS1007