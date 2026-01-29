Nürnberg (ots) -Ein Leben ohne Schokolade wäre nur halb so schön. Wenn man beim Schoko-Einkauf richtig sparen kann, ist es hingegen doppelt so gut! Bei NORMA gibt es daher ab sofort verschiedene Süßigkeiten unter anderem der Eigenmarken EXCELSIOR und BONA VITA deutlich günstiger. Kundinnen und Kunden des Discounters sparen bis zu 16 Prozent. Bestes Beispiel für die Schoko-Schnäppchen sind die Frisby Schokolinsen/ Erdnüsse, die ab sofort 1,89 Euro, statt zuvor 2,25 Euro, kosten.NORMA schaltet auf den letzten Metern im Januar noch einmal einen Gang höher - und reduziert weiter die Preise. Mit der siebten Preissenkung innerhalb des ersten Monats legt der Discounter für die Verbraucherinnen und Verbraucher ordentlich vor und hat bereits mehr als 60 Artikel quer durch das beliebte Lebensmittel-Sortiment dauerhaft im Preis gesenkt.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):EXCELSIOR Frisby Schokolinsen / Erdnüsse 250 g / 300 gBislang: 2,25 EURJetzt: 1,89 EUREXCELSIOR Schokoladenriegel Boxer / Runner / Jumper 300 gBislang: 2,29 EURJetzt: 2,19 EUREXCELSIOR Schoko Knusper Flakes 250 gBislang: 2,49 EURJetzt: 2,29 EUREXCELSIOR Haselnuss Schokolade 100 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,89 EUREXCELSIOR Alpenvollmilch Schokolade 100 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,89 EURBONA VITA Schokolierte Geleebananen 250 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EURBERGGOLD Gelee-Bananen 250 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EURBERGGOLD Geleefrüchte schokoliert 250 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EURZAUBERHAFT BACKEN Kuvertüre verschiedene Sorten 200 gBislang: 2,29 EURJetzt: 1,99 EURCREMISÉE Frischkäse Kräuter / Nimm's leicht 300 gBislang: 1,69 EURJetzt: 1,59 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6206200