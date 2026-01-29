Nürnberg (ots) -
Ein Leben ohne Schokolade wäre nur halb so schön. Wenn man beim Schoko-Einkauf richtig sparen kann, ist es hingegen doppelt so gut! Bei NORMA gibt es daher ab sofort verschiedene Süßigkeiten unter anderem der Eigenmarken EXCELSIOR und BONA VITA deutlich günstiger. Kundinnen und Kunden des Discounters sparen bis zu 16 Prozent. Bestes Beispiel für die Schoko-Schnäppchen sind die Frisby Schokolinsen/ Erdnüsse, die ab sofort 1,89 Euro, statt zuvor 2,25 Euro, kosten.
NORMA schaltet auf den letzten Metern im Januar noch einmal einen Gang höher - und reduziert weiter die Preise. Mit der siebten Preissenkung innerhalb des ersten Monats legt der Discounter für die Verbraucherinnen und Verbraucher ordentlich vor und hat bereits mehr als 60 Artikel quer durch das beliebte Lebensmittel-Sortiment dauerhaft im Preis gesenkt.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
EXCELSIOR Frisby Schokolinsen / Erdnüsse 250 g / 300 g
Bislang: 2,25 EUR
Jetzt: 1,89 EUR
EXCELSIOR Schokoladenriegel Boxer / Runner / Jumper 300 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 2,19 EUR
EXCELSIOR Schoko Knusper Flakes 250 g
Bislang: 2,49 EUR
Jetzt: 2,29 EUR
EXCELSIOR Haselnuss Schokolade 100 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,89 EUR
EXCELSIOR Alpenvollmilch Schokolade 100 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,89 EUR
BONA VITA Schokolierte Geleebananen 250 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR
BERGGOLD Gelee-Bananen 250 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR
BERGGOLD Geleefrüchte schokoliert 250 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR
ZAUBERHAFT BACKEN Kuvertüre verschiedene Sorten 200 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
CREMISÉE Frischkäse Kräuter / Nimm's leicht 300 g
Bislang: 1,69 EUR
Jetzt: 1,59 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6206200
© 2026 news aktuell