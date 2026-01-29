Neues Rig, mehr Bohrmeter: Formation Metals treibt Goldprojekt N2 Richtung Ressource voran!

Phase 1 als Grundlage für Ressourcenschätzung und konzeptuelles Tagebauszenario

Phase 1 des Programms ist laut Formation Metals klar strukturiert: Zum einen soll durch Infill-Bohrungen die Datendichte in oberflächennahen Bereichen erhöht werden, um das Vertrauen in die Modellierung zu verbessern und gegebenenfalls Kategorien zu konvertieren. Zum anderen sind Step-outs entlang des Streichens - insbesondere nach Westen jenseits historischer Ressourcengrenzen - sowie Tests in Fallrichtung (down-dip) vorgesehen, um potenzielle Erweiterungen der Mineralisierung zu untersuchen. Ein dritter Schwerpunkt betrifft die Metallurgie: Aus repräsentativen Kernen sollen Proben für Bestätigungsarbeiten gewonnen werden, um Ausbeuten und Verarbeitungsannahmen zu überprüfen.

Formation Metals richtet das Programm auf eine "konzeptuelle" Tagebau-Ressource aus. In diesem Rahmen soll die erste Ressourcenschätzung nach Abschluss der Phase 1 erstellt werden. Eingearbeitet werden sollen dabei nahezu 70.000 Meter an Bohrungen - bestehend aus umfangreichen historischen Daten (nach Unternehmensangaben 55.517 Meter) und den neuen Bohrungen der aktuellen Kampagne. Der Ansatz zielt darauf, die historische Grundlage zu aktualisieren und durch neue Bohrungen eine konsistentere Datenbasis zu schaffen.

Das N2 Gold Project verfügt über eine globale historische Ressource von rund 871.000 Unzen Gold. Diese setzt sich aus etwa 18 Mio. Tonnen mit 1,4 g/t Gold (rund 810.000 Unzen) in vier Zonen (A, East, RJ-East und Central) sowie 243.000 Tonnen mit 7,82 g/t Gold (rund 61.000 Unzen) in der RJ-Zone zusammen. Für die A-Zone verweist Formation Metals zudem auf eine historische Teilgröße von rund 522.900 Unzen bei 1,52 g/t Gold; in der RJ-Zone werden rund 61.100 Unzen bei 7,82 g/t Gold genannt, inklusive historischer hochgradiger Kurzintervalle.

Lage in der Abitibi-Region und zusätzliche Zielrichtungen inklusive Basismetalle

Geografisch liegt das Projekt in der Abitibi-Subprovinz im Nordwesten Québecs. Formation Metals beschreibt N2 als aus 87 Claims bestehend, mit einer Gesamtfläche von rund 4.400 Hektar. Die Liegenschaft befindet sich rund 25 Kilometer südlich der Bergbaustadt Matagami und liegt entlang des berühmten Casa-Berardi-Trends. In der Mitteilung wird außerdem die Nähe zur ehemaligen Vezza-Mine (rund 1,5 Kilometer östlich) hervorgehoben, die zwischen 2013 und 2019 in Betrieb war.

Neben dem Goldfokus verweist Formation Metals auch auf das Basismetallpotenzial auf N2. Eine Neubewertung historischer Daten habe Kupfer- und Zinkabschnitte in Bohrlöchern mit signifikanten Goldgehalten (>1 g/t Au) aufgezeigt. Die genannten Analysewerte reichen demnach von 200 bis 4.750 ppm für Kupfer und von 203 bis 6.700 ppm für Zink. Das Unternehmen beschreibt die Geologie projektweit als Abfolge aus vulkanischen und sedimentären Gesteinen, die in regionale Faltenstrukturen eingebunden sind; mehrere Deformationsstrukturen gelten als maßgebliche Kontrollen der Mineralisierung.

Mit der Mobilisierung des zweiten Bohrgeräts stellt Formation Metals die Weichen für ein schnelleres Vorankommen im Winterprogramm. Entscheidend für die nächste Stufe bleiben aber die anstehende Bohrergebnisse: Diese sollen laut Unternehmen kurzfristig folgen und dürften die Grundlage für weitere Updates zum Goldprojekt N2. Wir sind sehr gespannt!

