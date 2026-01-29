Neues Rig, mehr Bohrmeter: Formation Metals treibt Goldprojekt N2 Richtung Ressource voran!

Anzeige / Werbung
Mit zusätzlichem Rig will Formation Metals die laufenden 14.000 Meter der Bohrphase 1 zügiger abschließen. Ziel ist eine erste Ressourcenschätzung im dritten Quartal 2026 - basierend auf fast 70.000 Metern Bohrdaten.
Formation Metals Inc. (CSE: FOMO; Deutschland: VF1) hat ein zweites Bohrgerät auf sein Flaggschiffprojekt, das N2 Gold Project ("N2"), in Québec mobilisiert. Damit will Formation das laufende Bohrprogramm beschleunigen, das insgesamt auf 30.000 Meter ausgelegt und nach Unternehmensangaben vollständig finanziert ist. Der Schritt zielt darauf ab, die aktuell laufende Phase 1 mit rund 14.000 Metern schneller umzusetzen und damit die Grundlage für die nächste wichtige Projektstufe zu legen: eine erste, nach NI 43-101 erstellte Ressourcenschätzung schon im dritten Quartal 2026!
Nach Angaben von Formation Metals verfügt das Unternehmen über ein Betriebskapital von rund 12,1 Mio. CAD und ist schuldenfrei. Unter Berücksichtigung von Steueranreizen der Provinz Québec beziffert Formation Metals das Explorationsbudget für 2025/2026 auf rund 8,1 Mio. CAD, sodass dem angekündigten, aggressiveren Bohrprogramm nichts im Weg steht. In den kommenden Wochen sollen zudem erste Analyseergebnisse (Assays) aus den bisherigen Bohrungen veröffentlicht werden; diese erwartet das Unternehmen ab der kommenden Woche.
Formation Metals setzt auf dem Goldprojekt N2 Gold auf Tempo und Datenbasis
Die Entscheidung für ein zweites Bohrgerät fällt nicht nur in ein Umfeld extrem hoher Edelmetallpreise, sondern auch in eine Phase, in der Formation Metals bereits einen Teil des Winterprogramms abgeschlossen hat. Bislang wurden 15 Bohrlöcher mit insgesamt 4.348 Metern niedergebracht. Im Mittelpunkt stehen dabei nach Unternehmensangaben breite, oberflächennahe mineralisierte Abschnitte. Beispielhaft nennt Formation Metals Bohrloch N2-25-008, in dem 208,8 Meter Zielmineralisierung ab 28,6 Metern Bohrlochtiefe durchschnitten wurden. Bohrloch N2-25-011 brachte demnach 166,8 Meter Zielmineralisierung ab 60,0 Metern Tiefe. Zudem verweist das Unternehmen darauf, dass neun von 13 Bohrlöchern Zielmineralisierung bereits innerhalb der ersten 25 Meter angetroffen haben und zehn Bohrlöcher jeweils mehr als 80 kumulierte Meter Zielmineralisierung lieferten.
Wichtig ist dabei: Die genannten Abschnitte basieren auf Beobachtungen und der Definition von "target mineralization" im Rahmen des Programms; belastbare Gehalte sollen über die ausstehenden Analysen bestätigt werden. Formation Metals betont in diesem Zusammenhang, dass die visuell beobachtete Quarz-Carbonat-Aderung und Sulfidmineralisierung mit Material vergleichbar sei, das in historischen Bohrungen lange Goldintervalle lieferte. Als Referenz wird ein historisches Bohrloch genannt, das 1,7 g/t Gold über 35,0 Meter abschnitt.
Mit dem zweiten Bohrgerät will Formation Metals jetzt priorisierte Ziele in den Zonen "A" und "RJ" systematisch testen. Das Unternehmen spricht von mehr als acht Kilometern Streichlänge, über die entlang des Korridors gebohrt werden soll. Parallel sollen mehrere Entdeckungsziele geprüft werden, die aus früheren Datensätzen und geophysikalischen Arbeiten abgeleitet wurden. CEO Deepak Varshney erklärt, die Bohrungen in der A-Zone liefen gut, und man sei ermutigt von dem, was bislang in den Bohrkernen zu beobachten sei. Vor dem Hintergrund der "visuellen Kontinuität" sei die Beschleunigung der Phase 1 durch ein zweites Bohrgerät eine naheliegende Entscheidung gewesen.
