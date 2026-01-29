Der auf digitale Risiken spezialisierte Assekuradeur Baobab hat eine neue Partnerschaft mit Lloyd's Syndikat der SCOR. Mit dem Rückversicherer als Risikoträger weitet Baobab Insurance seine Zeichnungsbefugnis für die Cyberversicherung "CyberSafe" auf 1 Mrd. Euro Umsatz in Deutschland und Österreich aus. Der Cyberassekuradeur Baobab Insurance erhöht seine Kapazitäten für die Cyberversicherung "CyberSafe". Durch eine Binder-Vereinbarung (Vollmachtvertrag) mit dem SCOR SE's Lloyd's Syndicate stockt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
