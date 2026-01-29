Mit dem neuen "Vertragspilot" baut blau direkt seine digitalen Services für Vermittler um eine Scan-App zur Policen-Erfassung aus. Mittels KI-gestützter Dokumentenerkennung werden Vertrags- und Kundendaten automatisiert ausgelesen, strukturiert und in digitale Prozesse überführt. Bei der Erfassung von Versicherungsverträgen setzt blau direkt auf die Unterstützung durch künstliche Intelligenz (KI): Der neue "Vertragspilot" nutzt KI-gestützte Dokumentenerkennung, um Vertrags- und Kundendaten automatisiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
