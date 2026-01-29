Düsseldorf (ots) -Nach einem wegweisenden Geschäftsjahr 2025 konkretisiert die Alphawave GmbH ihre strategische Ausrichtung. Während die Volatilität an den globalen Märkten viele Marktteilnehmer vor Herausforderungen stellt, setzt das Düsseldorfer Unternehmen auf die konsequente Nutzung mathematischer Ineffizienzen. Für 2026 steht die Skalierung der Kapazitäten auf Basis wissenschaftlich validierter Modelle im Fokus, die ihre Robustheit bereits im langjährigen Testbetrieb sowie im aktuellen Echtbetrieb unter Beweis gestellt haben.Marktneutralität durch TechnologieIm Zentrum der Alphawave-Strategie steht die Identifikation kurzfristiger Preisineffizienzen (Dislocations) in hochliquiden Märkten. Der Ansatz verfolgt dabei keine gerichteten Marktwetten, sondern nutzt statistische Arbitrage-Möglichkeiten in winzigen Zeitfenstern."Wir verstehen uns primär als Technologieunternehmen, das durch seine Handelsaktivitäten eine wichtige Funktion als Liquiditätsgeber einnimmt", erklärt Jan-Patrick Krüger, CEO von Alphawave. "Unsere Systeme identifizieren strukturelle Ungleichgewichte und tragen durch ihre schnelle Reaktion zur Preisfindung und Markteffizienz bei. Dieser Prozess erfolgt zu 100% automatisiert und ist darauf ausgelegt, unkorrelierte Ergebnisse unabhängig von der allgemeinen Börsentendenz zu liefern."Validierte Performance und institutionelle SkalierbarkeitDie technologische Basis bildet eine proprietäre Infrastruktur, die mit einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von bis zu 14 Millionen Ticks pro Sekunde operiert. Diese Leistungsfähigkeit ermöglicht es Alphawave, Strategien umzusetzen, die üblicherweise großen institutionellen Handelshäusern vorbehalten sind.Die Ergebnisse unterstreichen die Qualität des Ansatzes: Das Modell NC5.2 liefert seit Jahren Simulationen im obersten Dezil vergleichbarer Strategien. Besonders relevant für Investoren ist jedoch die aktuelle Live-Phase: Seit Mai 2024 bestätigt eine kumulierte Live-Rendite von über 30 % die hohe Übereinstimmung zwischen Modell und Realität.Strategische Roadmap 2026: Skalierung und KapitalmarktUm das verwaltete Volumen (AuM) in den kommenden drei Jahren planmäßig auf rund 250 Mio. Euro auszubauen, setzt die Gruppe auf eine diversifizierte Finanzierungsstruktur. Die über die Tochtergesellschaft Alphawave Finance GmbH emittierte Dual-Tranche-Anleihe bildet dabei das Fundament für die weitere Infrastruktur-Skalierung."Wir haben die Phase der reinen Forschung hinter uns gelassen. Die Technologie ist stabil, die Prozesse sind institutionalisiert. Diesen Schritt haben wir über Jahre akribisch vorbereitet, wobei die nahtlose Skalierbarkeit unserer Systeme von Beginn an das zentrale architektonische Ziel war", so Krüger weiter. "Unser Fokus liegt nun darauf, die Kapazitäten auf diesem geprüften Fundament verantwortungsvoll auszuweiten und Alphawave als verlässlichen Emerging Manager im Bereich des quantitativen Tradings zu positionieren."Wissenschaftliche Fundierung als QualitätsmerkmalEin wesentlicher Pfeiler der Unternehmensstrategie ist die Zusammenarbeit mit akademischen Institutionen. Eine wissenschaftliche Stellungnahme von Dr. Hans-Wolfgang Loidl (Heriot-Watt University, Edinburgh) bestätigt die technologische Überlegenheit und die methodische Strenge der technischen Infrastruktur dahinter. Dieser Fokus auf datengetriebene Handelsentscheidungen dient als Schutz gegen systemische Risiken und stellt sicher, dass die Modelle auch in Stressphasen der Märkte ihre Belastbarkeit behalten.Über Alphawave: Die Alphawave GmbH ist ein auf quantitativen Eigenhandel spezialisiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Düsseldorf. Auf Basis einer mitentwickelten proprietären Infrastruktur entwickelt und betreibt das Unternehmen vollständig automatisierte Handelsstrategien in liquiden Märkten ausschließlich auf eigene Rechnung (Proprietary Trading). Die technologische Eigenentwicklung dient dabei als exklusives Fundament, um Marktineffizienzen mit höchster Präzision zu monetarisieren. Die Tochtergesellschaft Alphawave Finance GmbH agiert als strategische Emittentin für Kapitalmarktprodukte, über welche Anleger an der technologischen Wertschöpfung der Unternehmensgruppe partizipieren können.Kontakt:Jan-Patrick Krüger, CEO E-Mail: press@alphawave.fund | ir@alphawave.fund Web: www.alphawave.fund/irOriginal-Content von: Alphawave GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181941/6206226