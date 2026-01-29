Eschborn (ots) -Auf internationalen Leitmessen werden Produkte auf unterschiedliche Weise präsentiert.Während viele Geräte ausschließlich ausgestellt werden, kommen andere im Rahmen offizieller Programme tatsächlich im praktischen Einsatz zum Tragen.Die Kitchen Show, eines der offiziellen Programme der Ambiente 2026, macht diesen Unterschied besonders deutlich.Auf der diesjährigen Ambiente in Frankfurt ist der Premium-Küchengerätehersteller Kuvings auf zwei Ebenen vertreten.Das Flaggschiffprodukt, der AUTO10S Hands-Free Slow Juicer, wurde offiziell für den Kitchen Show - Spot on Kitchen Essentials ausgewählt und wird dort live von Köchen auf der Bühne eingesetzt.Gleichzeitig wurde die Kuvings Magnetic Blender Serie mit dem Kitchen Innovation Award 2026 ausgezeichnet.Beide Entscheidungen folgen demselben Grundgedanken:Produkte von Kuvings sollen sich im praktischen Einsatz bewähren - nicht allein durch ihre Beschreibung.Warum der AUTO10S für den Kitchen Show ausgewählt wurdeDer Kitchen Show ist keine Werbebühne.Die Auswahl der Produkte erfolgt durch unabhängige Kuratoren und Fachjurys anhand einer zentralen Frage:Eignet sich das Gerät für den zuverlässigen Einsatz im realen Küchenalltag?Im Fall des AUTO10S fiel diese Bewertung eindeutig aus.-Hands-Free Design, das kein permanentes Nachschieben erfordert-Ganzfrucht-Entsaftung, die Vorbereitungszeit reduziert-Konstante Ergebnisse, auch bei größeren MengenOb auf der Bühne oder im privaten Gebrauch - der AUTO10S unterbricht nicht den Arbeitsfluss.Er ist kein Entsafter für den kurzfristigen Eindruck, sondern für den regelmäßigen Einsatz im Alltag konzipiert.Unsichtbare Technologie, spürbares VertrauenAuch die Kuvings Magnetic Blender Serie erhielt auf der Ambiente 2026 besondere Anerkennung und wurde mit dem Kitchen Innovation Award 2026 ausgezeichnet.Die Jury bewertete Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit, Innovationsgrad, Design sowie den tatsächlichen Produktnutzen.Im Mittelpunkt stand dabei das Magnetic Drive System von Kuvings.Durch die magnetische Kopplung von Motor und Messereinheit werden Vibrationen und mechanischer Verschleiß reduziert.Das Ergebnis ist ein leiser Betrieb und eine dauerhaft stabile Leistung.Es handelt sich um eine Technologie, die Nutzer nicht sofort bewusst wahrnehmen, deren Vorteile sich jedoch über einen längeren Zeitraum deutlich zeigen.Diese Form der Zuverlässigkeit prägt die Marke Kuvings.Kuvings auf der Ambiente 2026 erlebenKuvings stellt auf der Ambiente 2026 in Halle 8.0, Stand E50 aus.Besucher haben dort die Möglichkeit, den AUTO10S sowie die Magnetic Blender Serie direkt zu erleben.Anlässlich der Messe bietet Kuvings einen exklusiven Vorteil für Ambiente-Besucher:- Angebot: 20 % Rabatt auf das gesamte Kuvings Sortiment- Code: kuvingsmesse- Gültig von 6. bis 15. Februar 2026https://kuvings.de/pages/ambiente-2026-exclusive-offerOb auf der Bühne oder im privaten Gebrauch - der AUTO10S unterbricht nicht den Arbeitsfluss.Er ist kein Entsafter für den kurzfristigen Eindruck, sondern für den regelmäßigen Einsatz im Alltag konzipiert.Von der Messe in den AlltagDie Ambiente ist ein Ort, an dem viele Produkte präsentiert werden.Nur ein Teil davon wird jedoch im Alltag langfristig genutzt.Die Auswahl des AUTO10S für den Kitchen Show sowie die Auszeichnung der Magnetic Blender Serie mit dem Kitchen Innovation Award verdeutlichen den Anspruch von Kuvings, Geräte zu entwickeln, die sich selbstverständlich in den Alltag integrieren.Was auf der Messe beginnt, setzt sich in der Küche fort - dort, wo Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit entscheidend sind.Pressekontakt:Esther ImaiTeam Lead Online Marketing | Kuvings DeutschlandE-mail: esthernoh@nuc.co.krWebsite: www.kuvings.deOriginal-Content von: Kuvings Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181375/6206215