Bereits gestern Abend hat der Vermögensverwalter DWS Group seine Aktionäre mit positiven Geschäftszahlen überrascht. Die ambitionierten Jahresziele wurden nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen. Und auch bei den Ausschüttungen setzt der Dividendenwert noch einen drauf.Für Ende 2025 hatte sich das Team um DWS-CEO Stefan Hoops ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Der Gewinn je Aktie sollte auf 4,50 Euro steigen. Im vorangegangenen Jahr waren es erst 3,28 Euro gewesen. Doch Hoops lieferte ab, denn
