Frankfurt am Main (ots) -Ein klares Urteil für Qualität: Bertolli glänzt auch 2026 im Olivenöl-Test der Stiftung Warentest. Das Bertolli native Olivenöl extra Originale sicherte sich einen Spitzenplatz unter den 25 getesteten Ölen und bestätigt damit das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in eine Marke, die sich seit über 160 Jahren der Qualität und dem mediterranen Genuss verschrieben hat."Wir sind stolz auf das starke Ergebnis im aktuellen Olivenöl-Test. Auch in diesem Jahr wieder eine Top-Platzierung und die Gesamtnote GUT (2,5) zu erzielen, ist eine bedeutende Leistung - insbesondere angesichts der globalen Herausforderungen auf dem Olivenölmarkt", sagt Tomislav Bucic, General Manager der Deoleo Deutschland GmbH. "In solchen Zeiten zeigt sich die ganze Leidenschaft und Präzision unserer Master Blender. Ihre Expertise in der Kreation von hochwertigen, authentischen nativen Olivenölen extra, die speziell auf die Geschmacksvorlieben der deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher zugeschnitten sind, ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. So können wir konstant die hohe Qualität liefern, der wir uns verpflichtet haben und die man von uns als führende Marke erwartet."Die Fachjury bestätigt mit dem Ergebnis erneut Bertollis hohes Engagement für sensorische und chemische Qualität. Mit einer Top-4-Platzierung gehört das Bertolli native Olivenöl extra Originale zur Spitzengruppe. Es wurde besonders für sein ausgewogenes Geschmacksprofil gelobt (sensorisches Urteil: gut (2,3)) und überzeugte ebenfalls bei der chemischen Qualität (Note: gut (2,0)).Qualität und Geschmack sind kein Zufall, sondern HandwerkskunstSeit über 160 Jahren steht Bertolli für hochwertiges Olivenöl. Dieser Anspruch erfordert Expertise und Leidenschaft in jedem Schritt: vom Verständnis regionaler Vorlieben über die Auswahl der richtigen Oliven bis hin zur Perfektionierung der einzelnen Produktkompositionen. Um eine gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen, testet Deoleo jährlich rund 20.000 Proben nach eigenen, strengen Qualitätsstandards, die über die aktuellen europäischen gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Zusätzlich analysieren wir 26 verschiedene Parameter, um die Authentizität von nativem Olivenöl extra zu überprüfen. Dieser umfassende Ansatz stellt sicher, dass jede einzelne Flasche Bertolli natives Olivenöl extra zu 100 % echtes "natives Olivenöl extra" enthält. Ergänzend dazu setzen unsere geschulten Verkosterinnen und Verkoster ihre Sinne und ihre Erfahrung ein, um die Integrität jedes Blends zu schützen und selbst kleinste Nuancen im Geschmack sowie Aroma zu erkennen. So stellen wir sicher, dass nur Olivenöl, das seinem Ursprung treu bleibt und den Namen "nativ extra" verdient, in die Flasche gelangt. Dieses Engagement wurde von der Stiftung Warentest bereits in den Jahren 2020, 2021, 2023 und 2025 mit "gut"-Bewertungen bestätigt und 2024, 2025 mit dem Goldenen Qualitätspreis der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) ausgezeichnet.Bertolli engagiert sich für höchste Qualität und vollständige Transparenz entlang der gesamten Lieferkette - vom Olivenhain bis in die Küche der Verbraucherinnen und Verbraucher. Dieses Bekenntnis zu Qualität ist zentral für unser Ziel, eine treibende Kraft für positive und nachhaltige Veränderungen in der Branche zu sein.Über DeoleoDeoleo ist der weltweit führende Olivenölabfüller mit einer Präsenz in mehr als 43 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Das Unternehmen verfügt über Fabriken in Spanien und Italien und Vertriebsgesellschaften in 12 Ländern. Das Portfolio von Deoleo umfasst 27 Marken für Speiseöle, Oliven, Soßen und Essige darunter weltweit führende Marken wie Bertolli, Carapelli und Sasso sowie die spanischen Marken Carbonell, Hojiblanca und Koipe. Weitere Informationen über Deoleo und seine Nachhaltigkeitsstrategie 2030 finden Sie unter: www.deoleo.com/en/sustainability (https://protect.checkpoint.com/v2/r02/___http:/www.deoleo.com/jsdxzxyfnsfgnqnyD___.YzJlOmRlb2xlb21vYmlsZTpjOm86NTk1YzJkYTczZWZmMmVlY2I4N2I5MGJiMmRiZDRmYmE6Nzo4NDU0OmQzMjA2MDllYTZhZmMxOTlhYmI3ZmViNWRkNTA1MmExYTQ1NTI5NDBlMWVlOWJhNzRiZDNlY2U4ZDUwOWJhMTE6cDpUOlQ)Über BertolliVor über 160 Jahren im kleinen toskanischen Dorf Lucca, in Italien, gegründet, wurde Bertolli zum Inbegriff italienischer Küche und ist heute die Olivenölmarke Nummer Eins weltweit (hergestellt von Deoleo). Die Marke Bertolli verpflichtet sich zu höchster Qualität, der Verwendung bester natürlicher Zutaten und steht in der Tradition für hervorragende und genussvolle Ernährung. www.bertolliolivenoel.de