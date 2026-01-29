NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach dem Quartalsbericht mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Mit dem Ausblick für 2026 blieben die Frankfurter auf einem guten Weg in Richtung ihrer für 2028 angestrebten Kapitalrendite (RoTE) von mindestens 13 Prozent, schrieb Kian Abouhossein am Donnerstag. Er hob auch den Aktienrückkauf positiv hervor. Mit größeren Anpassungen der Gewinnerwartungen für 2026 rechnet er allerdings nicht./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005140008
