© Foto: Uwe Anspach/dpaDie SAP-Aktie bricht nach den Zahlen um bis zu 11 Prozent ein und fällt auf ein neues Mehrjahrestief - der DAX rutscht mit ab. Die SAP-Aktie steht nach den neuen Quartalszahlen massiv unter Druck und rauscht am Donnerstagmorgen zeitweise auf unter 174 Euro - ein Einbruch von mehr als 11 Prozent. Damit fällt Europas größter Softwarekonzern auf den tiefsten Stand seit August 2024. Vom Rekordhoch bei gut 283 Euro hat die Aktie inzwischen rund 40 Prozent verloren, während der DAX neue Höchststände markiert. Auslöser der erneuten Verkaufswelle ist der frische Geschäftsbericht für das vierte Quartal. Zwar hat SAP die operative Marge klar gesteigert und den Gewinn kräftig erhöht, doch ausgerechnet …Den vollständigen Artikel lesen
