Nemetschek hat 2025 abgeliefert, was sich Investoren von einem digitalen Profiteur der Bau- und Medienbranche wünschen - und noch ein bisschen mehr. Erstmals in der Unternehmensgeschichte überschreitet der Konzern die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro: Währungsbereinigt kletterte der Konzernumsatz um 22,6 % auf 1.191,2 Mio. Euro (reported: +19,7 %). Damit lag das Wachstum sogar leicht oberhalb des im Juli angehobenen Prognosekorridors von 20 bis 22 %. Auch das vierte Quartal zeigte keine Spur von Müdigkeit: währungsbereinigt stieg der Umsatz um 16,7 % auf 325,3 Mio. Euro - getragen vor allem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin