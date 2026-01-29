Erste nachhaltige Ziegel produziert - dieses Start-up zielt auf einen Milliardenmarkt

Anzeige / Werbung
First Graphene hat bekannt gegeben, dass FP McCann einen ersten Produktionslauf von 2.500 Beton-Dachziegeln mit PureGRAPH-verstärktem Zement abgeschlossen hat. Dabei sei eine Charge von zehn Tonnen eines neuartigen, CO2-reduzierten Zements verwendet worden, die im Dezember 2025 von Breedon hergestellt wurde. Das Unternehmen verwies darauf, dass die Dachziegel ohne Änderungen an den bestehenden Produktionsanlagen gefertigt worden seien. Diese Entwicklung gelte als bedeutender Schritt im Rahmen laufender Projekte zur Dekarbonisierung des britischen Baugewerbes.
Standardfertigung mit neuer Rezeptur
Die Herstellung der Dachziegel habe laut First Graphene unter Verwendung einer CEM-II-Zementmischung stattgefunden, bei der rund 35% des energieintensiven Klinkeranteils durch andere Materialien ersetzt worden seien. Das Unternehmen erklärte, der Zusatz von PureGRAPH ermögliche diese Reduktion, ohne die Leistungsfähigkeit des Produkts zu beeinträchtigen. Die Produktion sei mit herkömmlichen Verfahren durchgeführt worden, was laut Unternehmensangaben die wirtschaftliche Skalierbarkeit der Lösung belege.
Leistungsmerkmale des Graphen-Zements
First Graphene zufolge verbessere PureGRAPH die Mikrostruktur des Zements und führe dadurch zu einer geringeren Wasseraufnahme. Dies verringere die Gefahr von Frost-Tau-Schäden und verlängere die Lebensdauer der daraus gefertigten Produkte. Zudem erhöhe sich die Beständigkeit gegenüber chemischen Angriffen wie Sulfateinwirkung. Diese Eigenschaften seien insbesondere für Anwendungen mit hoher Witterungsbelastung, wie Dachziegel, von Bedeutung.
