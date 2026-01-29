DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CPI PROP.GRP 19/27 MTN XS2069407786 30.01.2026 HZE/EOT
CPI PROP.GRP 20/28 MTN XS2106589471 30.01.2026 HZE/EOT
CPI EUROPE 20/27 XS2243564478 30.01.2026 HZE/EOT
CPI PROP.GRP 24/29 MTN XS2815976126 30.01.2026 HZE/EOT
© 2026 Xetra Newsboard