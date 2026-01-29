"Kaltstart"
Das vergangene Jahr hat den Kapitalmarkt - und insbesondere den Markt für KMU-Anleihen - einmal mehr vor große Herausforderungen gestellt. Geopolitische Spannungen, ein schwieriges konjunkturelles Umfeld und volatile Zins- und Finanzmärkte prägten das Bild in 2025. Da ist es durchaus bemerkenswert, wie widerstandsfähig und robust sich der deutsche KMU-Anleihemarkt im vergangenen Jahr gezeigt hat. Trotz leicht rückläufiger Emissionszahlen und Platzierungsvolumina ist das Marktgeschehen stabil geblieben und bewegt sich im langfristigen Vergleich auf einem soliden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
