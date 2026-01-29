© Foto: © 2024 STMicroelectronicsSTMicroelectronics meldet bessere Trends in seinen Kernmärkten. Hohe Umbaukosten belasten den Gewinn, doch der Ausblick liegt über den Erwartungen.STMicroelectronics hat im vierten Quartal einen deutlichen Dämpfer beim Gewinn hinnehmen müssen. Der französisch-italienische Chiphersteller meldete einen Nettogewinn von 125 Millionen US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG mit 222 Millionen US-Dollar gerechnet. Im Vorjahr hatte der Konzern noch 369 Millionen US-Dollar verdient. Der Rückgang hängt vor allem mit einer Wertminderung von 141 Millionen US-Dollar zusammen. Ohne diese Abschreibung hätte der Nettogewinn bei 266 Millionen US-Dollar gelegen. Das Unternehmen baut derzeit seine Strukturen um …Den vollständigen Artikel lesen
