Die Auszeichnung spiegelt die Dynamik von Zycus im Bereich Agentic AI, die umfassende S2P-Suite, das Vertrauen in die Marke sowie die Ergebnisse für Kunden wider.

Zycus, ein weltweit führender Anbieter von Source-to-Pay (S2P)-Technologie, gab heute bekannt, dass er im Gartner Magic Quadrant für Source-to-Pay Suites 2026 als Leader ausgezeichnet wurde.

Wir sind der Ansicht, dass der Bericht auf die fortlaufenden Investitionen von Zycus in Merlin Intake zur Optimierung der Nutzererfahrung sowie in Agentic AI hinweist, um Workflows wie das Tail-Spend-Management durch autonome Verhandlungen zu unterstützen.

Dies steht im Einklang mit dem Zycus-Ansatz "Intake to Outcomes" (I2O): den Eingang von Beschaffungsanfragen vereinfachen, die Ausführung mit Agentic AI orchestrieren und Ergebnisse liefern mit der richtigen Governance und Kontrolle.

"Die Auszeichnung als Leader im Gartner Magic Quadrant für Source-to-Pay-Suites spiegelt unser langfristiges Engagement für Innovation, Kundenergebnisse und verantwortungsbewusste KI wider", sagte Aatish Dedhia, Gründer und CEO von Zycus. "Merlin Agentic AI geht über die reine Aufgabenautomatisierung hinaus und ist auf durchgängige, ergebnisorientierte autonome Workflows sowie eine kontextbezogene Entscheidungsfindung ausgerichtet, um es Beschaffungsteams zu ermöglichen, schneller und mit einem höheren Maß an Intelligenz und Sicherheit zu agieren."

Wir glauben, dass die Anerkennung von Zycus durch Gartner auf folgende Faktoren zurückzuführen ist:

Merlin Agentic AI mit Fokusbereichen wie der Bedarfsaufnahme und autonomen Verhandlungen für den Tail-Spend

Umfassende und organisch entwickelte S2P-Suite

Starkes Vertrauen in die Marke und globale Präsenz

Hervorragende Kundenzufriedenheit

Laden Sie den Bericht Gartner Magic Quadrant für Source-to-Pay Suites 2026 herunter, um zu erfahren, wie Anbieter anhand der Kriterien Fähigkeit zur Ausführung und Vollständigkeit der Vision bewertet werden und warum Zycus im Leaders Quadrant eingestuft wurde. KLICKEN SIE HIER

Über Zycus:

Zycus bietet nicht lediglich Transaktionen, sondern Lösungen für die Beschaffung. Die marktführende Stellung des Unternehmens im Bereich Source-to-Pay wird von führenden Analysten und Kunden weltweit unabhängig anerkannt.

Indessen geht Zycus über Source-to-Pay hinaus und definiert mit Intake-to-Outcomes die nächste Generation der Beschaffung. Seine einheitliche Plattform vereint auf einzigartige Weise native Intake-Funktionen, agentische KI und einen End-to-End-S2P-Kern in einer einzigen Architektur.

Die Plattform Merlin Agentic AI erweckt diese Vision zum Leben, indem sie jede Anfrage durch Merlin Intake steuert, verborgene Einsparpotenziale durch Autonomous Negotiation erschließt und kontinuierlich auf Ergebnisse statt auf Workflows hinarbeitet.

Gartner-Haftungsausschluss

Gartner, Magic Quadrant for Source-to-Pay Suites, Micky Keck, Magnus Bergfors, Kaitlynn Sommers, Alex Brady, Lynne Phelan, 21. Januar 2026

Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc., und/oder seinen verbundenen Unternehmen.

Gartner unterstützt keine Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt sind. Technologieanwendern wird davon abgeraten, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260123918304/de/

Contacts:

Pooja Newar

Senior Marketing Manager

Pooja.newar@zycus.com