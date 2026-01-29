Unterföhring (ots) -6.000 Kilometer, fünf Wochen, drei Spitzenköche. Frank Rosin, Alex Kumptner und Ali Güngörmüs steigen wieder in den Camper und wagen sich bei ihrem vierten "Roadtrip" auf unbekanntes Terrain. Für das Trio geht es auf eine Reise quer durch Australien. Endlose Outback-Weiten treffen auf pulsierende Großstädte, exotische Tierwelten auf würziges Bushfood. Spektakuläre Abenteuer und Adrenalin pur inklusive. Die drei Köche schnorcheln im Great Barrier Reef, schwingen sich auf eine der höchsten Regenwald-Schaukeln der Welt und tauchen ein in eine jahrtausendealte Esskultur. Kabel Eins zeigt "Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" ab Donnerstag, 26. Februar, um 20:15 Uhr.Senderchef Felix von Mengden: "Neuer Kontinent, neue Abenteuer - aber derselbe bewährte Wahnsinn, den unsere Zuschauer am 'Roadtrip' so lieben. Das Format hat sich durch seinen breiten Erfolg zur starken Bestandsmarke von Kabel Eins und Joyn entwickelt. Mit dem Sprung nach Australien zeigen Frank, Alex und Ali, dass das Konzept genau wie ihre Freundschaft, ihre Abenteuerlust und ihr Ehrgeiz grenzenlos ist. In diesem Sinne: Welcome on the Road again!""Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" ist eine Koproduktion mit dem österreichischen TV-Sender PULS 4.Produziert wird das Format von South & Browse."Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern ", ab 26. Februar 2026 donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.In Österreich ab Sonntag, 8. Februar bei PULS 4 und JOYN Österreich.Pressekontakt:Luisa Hollmann, Hendrik HübnerCommunications & PRmobil: +49 89 9507 - 1185, - 1176email: luisa.hollmann@seven.one, hendrik.huebner@seven.onePhoto Production & EditingElisa Nina Taupertphone: +49 89 9507 - 1167email: elisa_nina.taupert@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/6206309