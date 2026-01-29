Berlin (ots) -Der Bundesverband für Energieberatende (GIH) und der Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (BuVEG) haben eine verstärkte Zusammenarbeit beschlossen. Das gemeinsame Ziel: die Energieeffizienz im Gebäudesektor weiter zu stärken. Dazu unterzeichneten die Geschäftsführer Jan Peter Hinrichs (BuVEG) und Benjamin Weismann (GIH) eine Kooperationsvereinbarung.Benjamin Weismann, Geschäftsführer des GIH: "Energieberatende betrachten Gebäude ganzheitlich und kombinieren Technik und Hülle für die beste Sanierungslösung. Während Wärmepumpen und Co. stark gefördert werden, erhalten Maßnahmen an der Gebäudehülle politisch, fördertechnisch und medial zurzeit noch zu wenig Aufmerksamkeit. Mit der BuVEG-Kooperation wollen wir dies ändern, denn oft ist es sinnvoll, zuerst den Energiebedarf z.B. durch Dämmung zu senken und anschließend eine erneuerbare Heizungsanlage optimal darauf anzupassen."Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer des BuVEG:"Die Energieberater sind aufgrund ihrer ausgeprägten Expertise der Schlüssel für zukunftsweisenden Gebäudebestand in Deutschland. Wir freuen uns daher, zur Bündelung von Kompetenzen und zur Stärkung unserer politischen Positionen künftig enger mit dem GIH zu kooperieren. Die Herausforderungen könnten nicht größer sein: Die Quote energetischer Sanierungen in Deutschland liegt mit 0,7 Prozent weit hinter dem zurück, was notwendig wäre, um Klimaneutralität im Gebäudebestand bis 2045 zu erreichen. Wir sind uns einig, dass verstärkt auf moderne Fassaden, Dächer und Fenster gesetzt werden muss, um den Energieverbrauch deutlich zu senken."An der feierlichen Unterzeichnung am Abend des 28. Januar 2026 in Berlin nahmen zahlreiche Mitglieder beider Verbände sowie Vertreterinnen und Vertreter aus dem politischen Berlin teil. Im Mittelpunkt stand eine Paneldiskussion mit den Berichterstattern zur Gebäudemodernisierungsgesetz des Deutschen Bundestags Lars Rohwer MdB (CDU), Angelika Glöckner MdB (SPD) sowie Dr. Alaa Alhamwi (Bündnis 90/Die Grünen, Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft).Der BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle repräsentiert alle an der Gebäudehülle beteiligten Gewerke. Dazu gehören Hersteller von Steinen, Fenstern, Türen, Fassaden, Putzsystemen und Dämmstoffen. Die effiziente Gebäudehülle ist für das Erreichen der Klimaschutzziele unabdingbar und spielt ebenso beim Werterhalt einer Immobilie als auch für Komfort und Gesundheit eine wichtige Rolle.Pressekontakt:Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V.presse@buveg.deT. 030 - 310 110 90Friedrichstrasse 95 (PB138)10117 BerlinOriginal-Content von: BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129349/6206304