J.P. Morgan Asset Management erweitert das Angebot der aktiven ETFs um drei Multi-Asset-Strategien, die auf unterschiedliche Risikoprofile zugeschnitten sind. Die drei JPM Strategic Allocation Active UCITS ETFs sind ab heute an den wichtigsten europäischen Börsen gelistet, darunter Deutsche Börse Xetra, SIX Swiss Exchange und Borsa Italiana. Die Allokation der drei neuen Strategien profitiert von den jahrzehntelang bewährten Erkenntnissen der Long-Term Capital Market Assumptions und einem robusten Multi-Asset-Investmentprozess. Sie ermöglichen eine globale Diversifikation und eine kontinuierliche gezielte Neuausrichtung in einem einzigen, kosteneffizienten aktiven ETF. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 finanzmonitor.de