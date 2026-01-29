DAX Prognose für Donnerstag, 29.01.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.954 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich wurde das Tageshoch formatiert. Der DAX gab zunächst nach, mit Aufnahme des Xetra Handels gelang es zunächst eine kleine Entlastungsbewegung abzubilden, die nachfolgend aber direkt wieder abverkauft worden ist. Auch die folgende Gegenbewegung wurde gegen Mittag wieder abverkauft, es ging dynamisch und mit Momentum bis an die 24.720 Punkte. Hier konnte sich der Index stabilisieren und wieder aufwärtslaufen. Es hat zum Xetra Schluss nicht für einen Tagesgewinn gereicht. Nachbörslich ging es seitwärts aufwärts. Der DAX ging bei 24.869 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

DAX in entscheidender Seitwärtsphase Der DAX bewegt sich aktuell zwischen wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200). Solange kein klarer Ausbruch über die 25.000-Punkte-Marke gelingt, bleibt das kurzfristige Chartbild neutral bis leicht bärisch. Erhöhtes Abwärtsrisiko überwiegt kurzfristig Auf Basis des Setups liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Bear-Szenario bei 65 - Unterhalb von 24.807 Punkten drohen weitere Abgaben in Richtung 24.683 Punkte und tiefer. Anlegerstimmung signalisiert Vorsicht trotz Greed Der Fear-and-Greed-Index notiert mit 64 im Bereich "Greed". Historisch erhöht dies die Wahrscheinlichkeit für kurzfristige Konsolidierungen oder Rücksetzer, insbesondere ohne neuen bullischen Impuls. DAX Aktuell: Rückblick auf den Handelstag vom 28.01.2026 Der DAX startete gestern Morgen bei 24.954 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits in dieser Phase wurde das Tageshoch markiert. Im weiteren Verlauf kam es zunächst zu Abgaben. Mit Aufnahme des Xetra-Handels zeigte sich eine kurze Entlastungsbewegung, die jedoch zeitnah wieder abverkauft wurde. Auch eine weitere Gegenbewegung zur Mittagszeit konnte sich nicht durchsetzen. Der DAX gab dynamisch bis in den Bereich von 24.720 Punkten nach. Dort stabilisierte sich der Index und konnte sich wieder nach oben orientieren. Für einen Tagesgewinn reichte es jedoch nicht. Nachbörslich tendierte der Markt seitwärts bis leicht aufwärts. Der Tagesschluss lag bei 24.869 Punkten. Zum Xetra-Schluss am 28.01.2026 notierten 20 DAX-Werte im Plus und 20 im Minus. Top-Gewinner: Daimler Truck Holding +3,44 %

Infineon +2,62 %

Brenntag +2,22 % Schlusslichter: Fresenius SE -3,51 %

Bayer -2,71 %

MTU -2,43 % DAX Aktuell: Kennzahlen und Tagesrange Tageshoch: 24.959 Punkte

Tagestief: 24.721 Punkte

Xetra-Schluss: 24.844 Punkte

Tagesschluss: 24.869 Punkte

Tagesrange: 238 Punkte Betrachtungszeitraum: 08:00-22:00 Uhr...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.