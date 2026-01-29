EQS-News: Kirchhoff Consult GmbH / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Sonstiges

Kirchhoff Consult mit eigenem 1,5°C-konformen Transitionsplan



Hamburg, 29. Januar 2026 - Die Kirchhoff Consult GmbH, Kommunikations- und Strategieberatung für Finanzkommunikation und Nachhaltigkeit, hat zur Umsetzung der eigenen Klimastrategie einen 1,5°C-konformen Transitionsplan entwickelt und veröffentlicht. Dieser Plan beschreibt das strategische Vorgehen bei der Dekarbonisierung des Unternehmens, um einen messbaren Beitrag zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens zu leisten. Entwickelt wurde der Transitionsplan auf Basis des wissenschaftlich fundierten XDC-Modells (X-Degree Compatibility) vom Climate Tech-Unternehmen right°. "Die Anpassung an klimatische Veränderungen und die Absicherung von physischen wie transitorischen Klimarisiken bleibt für Unternehmen eine der größten Herausforderungen unserer Zeit - und ist zentrale Voraussetzung für wirtschaftliche Resilienz, Wettbewerbsfähigkeit und Stabilität," so Dr. Jan-Ole Brandt, Director ESG/Sustainability bei Kirchhoff Consult. "Trotz des aktuellen ESG- und Klimabacklashes, insbesondere in den USA, fordern der Kapitalmarket, regulatorische Vorgaben und Stakeholder von Unternehmen, die eigene Zukunftsfähigkeit in den Blick zu nehmen. Die Einbindung von Nachhaltigkeit in die Unternehmensstrategie spielt hier eine entscheidende Rolle." Kirchhoff Consult erstellt bereits seit dem Geschäftsjahr 2023 eine von dritter Seite offiziell zertifizierte Klimabilanz. Treibhausgasemissionen: Senkung um 40 Prozent geplant Um einen Beitrag zur Einhaltung des 1,5°C-Ziels zu leisten, hat Kirchhoff Consult nun einen umfassenden Transitionsplan als Kern der eigenen Klimastrategie entwickelt. Darin werden konkrete Dekarbonisierungshebel definiert, mit denen die unternehmensweiten Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 2023 bis 2030 um gut 40 Prozent reduziert. Als Dienstleistungsunternehmen im Wirtschaftszweig NACE 70.2 (Public-Relations- und Unternehmensberatung) liegen die wesentlichen Emissionshotspots von Kirchhoff Consult neben energiebezogenen Emissionen aus Gas- und Stromverbrauch vor allem im Bereich der Mobilität. Entsprechend bilden der Ausbau erneuerbarer Energien sowie nachhaltige Mobilität die zentralen Dekarbonisierungshebel des Transitionsplans. Ausbau erneuerbare Energien: Wechsel von Gas zu Fernwärme Ein wesentlicher Schritt ist der Mitte 2026 geplante Umzug an den neuen Unternehmensstandort in der Gaußstraße 71-75 in Hamburg, ein LEED-zertifiziertes Bürogebäude, das den höchsten Anforderungen an Nachhaltigkeit gerecht wird. Dies ermöglicht eine Umstellung des Heizsystems von Erdgas auf Fernwärme. Ergänzend wurden bereits umfangreiche Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität eingeführt: Mitarbeitende werden durch finanzielle Zuschüsse zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (Finanzierung des Deutschland-Tickets) motiviert, um Emissionen aus dem Pendelverkehr zu reduzieren. Die Betriebswagenflotte wird schrittweise auf Gebrauchtwagenleasing und 100 Prozent Elektrofahrzeuge umgestellt, die ausschließlich mit regenerativ erzeugtem Strom geladen werden. Mobilität: Weniger Kurzstreckenflüge, mehr Bahnnutzung Zudem wird der innerdeutsche Flugverkehr für Geschäftsreisen künftig deutlich reduziert. Auf Kurzstreckenflüge - etwa auf der Strecke Hamburg-Frankfurt - wird verzichtet; stattdessen ist die Bahn zu nutzen. Dabei folgt Kirchhoff Consult konsequent dem Grundsatz "Vermeiden vor Reduzieren vor Kompensieren". Nicht vermeidbare Emissionen werden über qualitativ hochwertige Klimaschutzmaßnahmen kompensiert. Hierzu arbeitet Kirchhoff Consult mit dem Partner ZukunftMoor zusammen und unterstützt die Wiedervernässung deutscher Moore, die zu den effektivsten natürlichen CO2-Senken zählen. "Mit dem Transitionsplan unterstreicht Kirchhoff Consult den eigenen Anspruch, nicht nur Kundinnen und Kunden bei der Entwicklung wissenschaftsbasierter und resilienter Nachhaltigkeits- und Klimastrategien zu begleiten, sondern selbst mit gutem Beispiel voranzugehen - auch in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Gegenbewegungen. Die Reduktion klimawirksamer Treibhausgas-Emissionen ist kein kurzfristiger Trend, sondern eine dauerhafte Verantwortung", so Antonia von der Beeck, Senior Consultant ESG/Sustainability bei Kirchhoff Consult. Weitere Informationen zum 1,5°C-konformen Transitionsplan auch hier: Nachhaltigkeitsbericht 2025 .



Über Kirchoff Consult Kirchhoff Consult ist mit über 70 Mitarbeitenden eine führende Kommunikations- und Strategieberatung für Finanzkommunikation und Nachhaltigkeit im deutschsprachigen Raum. Seit mehr als 30 Jahren berät Kirchhoff Kunden in allen Fragen der Finanz- und Unternehmenskommunikation, Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten, beim Börsengang, im Bereich der Investor Relations sowie der ESG- und Nachhaltigkeitskommunikation. 'Designing Sustainable Value': Kirchhoff verbindet inhaltliche Kompetenz mit exzellentem Design und schafft damit nachhaltig Werte.



Kirchhoff Consult ist Mitglied im TEAM FARNER, einer europäischen Allianz von partnergeführten Agenturen. Gemeinsames Ziel: der Aufbau des europäischen Marktführers für integrierte Kommunikationsberatung. Erfahren Sie mehr auf: kirchhoff.de .



