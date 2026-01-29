Gold-Boom: Goldexplorer entdeckt hochgradige Goldfunde nahe Oberfläche

Anzeige / Werbung
Kali Metals habe neue Ergebnisse aus dem ersten Bohrprogramm im Goldprojekt Marble Bar veröffentlicht. Das Unternehmen habe überdurchschnittliche Goldgehalte in oberflächennahen Bohrungen gemeldet und damit frühere Funde aus der Oberflächenbeprobung bestätigt. Nach Darstellung des Managements würden die Resultate auf ein flach einfallendes Goldsystem mit mehreren Kilometern Ausdehnung hindeuten, das sich zudem in die Tiefe fortsetzen könnte.
Erstes Bohrprogramm bestätigt Oberflächenfunde
Kali Metals habe mitgeteilt, die aktuellen Daten stammten aus dem ersten Bohrprogramm im Projekt Marble Bar. Im Rahmen dieses Programms seien 77 kurze Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.086 Metern niedergebracht worden. Zum Einsatz gekommen sei das Reverse-Circulation-Verfahren (RC), bei dem zerkleinertes Bohrmaterial zur Analyse an die Oberfläche gefördert werde. Nach Angaben des Unternehmens habe das Programm dazu gedient, zuvor identifizierte Goldanomalien aus der Oberflächenbeprobung gezielt zu überprüfen. Diese Oberflächenproben seien aus sichtbaren Quarzadern entnommen worden, die flach im Gestein lagerten und als potenzielle Träger von Goldmineralisierung gelten würden.
