Der Goldpreis hat die magische Marke von 5.500 US-Dollar durchbrechen können und noch immer ist kein Ende der Rallye bei dem Edelmetall in Sicht. Das müssen Anleger jetzt wissen. Die Rally bei den Edelmetallen geht mit hohem Tempo weiter - Gold, Silber und auch Kupfer kletterten abermals auf Rekordstände. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) Gold stieg in der Nacht auf Donnerstag erstmals über die Marke von 5.500 Dollar. In der Spitze kostete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
