Wien (www.anleihencheck.de) - Die FED hat sich zu Beginn des Jahres für unveränderte Leitzinsen entschieden, nachdem sie Ende 2025 dreimal die Zinsen gesenkt hatte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Risiken für den Arbeitsmarkt hätten sich etwas entspannt, während die Inflation immer noch erhöht sei. Deshalb habe die FED die Leitzinsen auf einem leicht restriktiven Niveau belassen. Raiffeisen Research denke, dass die FED ihren Zinssenkungszyklus wieder aufnehmen werde, sobald die 'Zollinflation' Mitte des Jahres nachlasse. Wie oft die Zinsen gesenkt würden, hänge aber auch davon ab, wer im Mai die Nachfolge von Powell antrete. Trump habe noch keinen Kandidaten genannt. (29.01.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
