Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat den Markterwartungen entsprochen und das Leitzinsband nicht verändert, so die Analysten der Helaba.Das Wirtschaftswachstum sei solide, der Arbeitsmarkt habe sich stabilisiert und die Inflation sei noch etwas zu hoch. Das die Zinsentscheidung begleitende Statement habe sich insofern verändert, als dass die Ziele Preisstabilität und Vollbeschäftigung nun in einer besseren Balance gesehen würden. Bisher habe der Fokus auf den Risiken für den Arbeitsmarkt gelegen. Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank hätten mit der Entscheidung zu unveränderten Leitzinsen zunächst etwas nachgelassen, und der US-Dollar habe sich zum Euro etwas erholen können. Die Edelmetallpreise seien indes weiter gestiegen, und die Feinunze Gold habe bei über 5.500 US-Dollar ein neues Rekordhoch erreicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
