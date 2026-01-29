Volkswagen, Cariad und Xpeng haben die neue China Electronic Architecture (CEA) in nur 18 Monaten zur Serienreife gebracht. Damit kann die Markteinführung des ersten CEA-basierten Modells, des VW ID.UNYX 07, nun in China beginnen. Volkswagen hat bereits vor einiger Zeit erkannt, dass es für die Kehrtwende im schwächelnden China-Geschäft - 2025 ging der Absatz insgesamt um 8 Prozent und bei E-Autos sogar um 44 Prozent zurück - dort künftig noch mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
